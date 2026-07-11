Deze actrice, die kritiek kreeg op haar gewicht, vertelt openhartig over de "body shaming" die ze heeft ervaren.

Anaëlle Gayon
@madhuridixitnene / Instagram

De bekende Indiase actrice Madhuri Dixit, een belangrijke figuur in Bollywood, vertelde in een interview met News18 openhartig over de bodyshaming die ze heeft ervaren, met name aan het begin van haar carrière. Haar getuigenis benadrukt de constante druk die op het lichaam van vrouwen wordt uitgeoefend, ook binnen de filmindustrie.

Aanvankelijk werd het als "te dun" beschouwd.

Toen Madhuri Dixit in de jaren 80 begon, kreeg ze al snel te maken met opmerkingen over haar uiterlijk. Destijds werd ze als "te dun" beschouwd. "Ze vonden me te mager. Ze zeiden dan: 'Geef haar wat te eten'", herinnert ze zich. Volgens Madhuri Dixit brengt de status van een publiek figuur helaas onvermijdelijk dit soort opmerkingen met zich mee: "Mensen oordelen heel snel."

Een constant oordeel, in beide richtingen.

Volgens de actrice is de valkuil dat geen enkele optie vrouwen lijkt te sparen. "Je wordt beoordeeld als je aankomt, je wordt beoordeeld als je afvalt," vat ze samen. Madhuri Dixit wijst op een bijzonder wijdverbreid probleem in haar land, waar opmerkingen over lichaamsbeeld al vanaf het eerste moment van een ontmoeting botweg worden gemaakt. Deze brute openhartigheid, benadrukt ze, "laat weinig ruimte voor vriendelijkheid."

Sociale media, een verzwarende factor

Madhuri Dixit is echter van mening dat ze in zekere zin beschermd werd door haar tijdperk. In haar beginjaren zorgden de afwezigheid van sociale media en een 'troll'-cultuur ervoor dat deze oordelen minder hoorbaar waren. "De kritiek bestond al, maar we hoorden die niet omdat er geen sociale netwerken waren", legt ze uit. Tegenwoordig, zo betreurt ze, "maakt anonimiteit het voor iedereen mogelijk om alles te zeggen, waardoor deze aanvallen een veel groter bereik krijgen."

Zelfliefde als antwoord

Geconfronteerd met deze druk, pleit de actrice voor een simpele oplossing: zelfvertrouwen. Volgens haar is het beter om je te richten op wat je graag doet en je passies, in plaats van op de meningen van anderen. "Het gaat erom van jezelf te houden," bevestigt ze. Het is een advies dat ze zelf ook opvolgt, door zich te concentreren op haar werk en kwetsende opmerkingen in perspectief te plaatsen.

Een carrière die altijd aan de top staat.

Deze getuigenis komt op een moment dat Madhuri Dixit lof ontvangt voor haar nieuwste film, een komedie die op een streamingplatform is uitgebracht en waarin de humor gepaard gaat met een kritiek op de vooroordelen waarmee vrouwen te maken krijgen. Een rol die aansluit bij haar eigen ervaringen en de duurzaamheid bevestigt van een carrière die meer dan veertig jaar geleden begon.

Door haar ervaring te delen, herinnert Madhuri Dixit ons eraan dat body shaming alle vrouwen treft, ongeacht hun status of bekendheid. Haar boodschap is echter onwrikbaar positief: weiger je te laten definiëren door de blik van anderen en maak van zelfliefde een waar schild. Een krachtige boodschap die veel verder reikt dan de grenzen van de Indiase cinema.

Anaëlle Gayon
Anaëlle Gayon
Ik ben gepassioneerd door mode en altijd op zoek naar trends die onze tijd weerspiegelen. Ik vind het geweldig om te observeren hoe mensen zich kleden, waarom ze dat doen en wat mode over ons onthult. Naast de catwalks en silhouetten, zijn het de verhalen die me echt fascineren.
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