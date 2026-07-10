Deze rondborstige zangeres zorgt voor opschudding met een vintage strandoutfit.

De Amerikaanse singer-songwriter Bebe Rexha, van Albanees-Macedonische afkomst, deelde op Instagram een reeks foto's die ze op Mallorca had gemaakt, waarop ze een retro strandoutfit met luipaardprint draagt. De foto's zorgden meteen voor veel ophef op sociale media.

Een tweedelig strandpak in retrostijl met luipaardprint

Op het Spaanse eiland Mallorca plaatste Bebe Rexha een reeks foto's op haar Instagram-account, waarop ze overdag poseert op het dek van een rode boot. Het belangrijkste element van haar foto's is ongetwijfeld haar strandoutfit. Bebe Rexha draagt een ensemble met luipaardprint in een uitgesproken vintage snit.

Het topje, in een klassieke driehoekige vorm, is afgewerkt met lichtroze biesjes en wordt ondersteund door dunne, bijpassende bandjes. Het broekje, met strikjes aan de zijkanten, zet de kleurenharmonie voort. De dierenprint, gecombineerd met roze accenten, roept herinneringen op aan vintage pin-ups en strandkleding uit de jaren 50. Deze stijl weerspiegelt Bebe Rexha's voorliefde voor iconische mode-elementen.

Een kenmerkende "Dirty Blonde" pet

Wat vooral opvalt, is de pet die de zangeres draagt. Bebe Rexha heeft een zwarte truckerpet op met het logo van haar nieuwe album, Dirty Blonde, in roze letters en met een opvallende strass-afwerking. Een slim doordachte vorm van zelfpromotie in een zomerse look: de pet is zowel een modeaccessoire als een directe verwijzing naar haar nieuwste muziekuitgave.

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Een zangeres die haar figuur volledig accepteert.

Los van de look, maakt deze post deel uit van een bredere aanpak van Bebe Rexha: haar figuur openlijk en vol vreugde tonen in een industrie waar curvy en plus-size lichamen lange tijd gemarginaliseerd zijn. De afgelopen jaren is de zangeres uitgegroeid tot een van de meest actieve stemmen in de popmuziek die zich uitspreekt over lichaamsbeeld. Door zonder enige schroom foto's van zichzelf in strandkleding te delen, draagt Bebe Rexha bij aan de diversificatie van de huidige mode- en schoonheidsnormen.

Een golf van enthousiaste reacties

De fotoserie zorgde voor een stortvloed aan bewonderende reacties op Instagram. "De Spaanse zon staat je geweldig!" riep een gebruiker uit. "Ik ben dol op de Dirty Blonde-pet! Ik kan niet wachten om er zelf een te krijgen," schreef een andere fan. Een derde lanceerde zelfs een zomerslogan: "DBS = Dirty Blonde Summer activated", waarmee Bebe Rexha's album een waar wachtwoord voor het seizoen werd. Een bewijs van de diepe genegenheid van haar fans.

Met haar retro-geïnspireerde tweedelige outfit met luipaardprint, haar pet met albumhoesmotief en haar zongebruinde make-up, levert Bebe Rexha een perfect uitgevoerde fotoserie af. Ze bevestigt eens te meer haar gevoel voor stijl en haar vermogen om een simpel vakantiemoment om te toveren tot een virale post.