Deze voormalige worstelaarster, gekleed in strandkleding, showt haar figuur tijdens haar vakantie op de Bahama's.

Voormalig Canadees worstelaarster Maryse Mizanin, een iconische figuur in de WWE, deelde foto's van haar familievakantie op de Bahama's op Instagram. Met het idyllische landschap en haar zomerse look wist ze haar volgers te charmeren.

Een droomvakantie op de Bahama's

Maryse vestigde zich in een idyllische omgeving. Ze trakteerde zichzelf op een familievakantie op de Bahama's, meer specifiek op een zandbank in de Exuma-archipel. Een plek die haar duidelijk betoverde. "We hebben al veel prachtige stranden over de hele wereld bezocht, maar deze zandbank in Exuma was echt iets bijzonders. Het water was zo helder dat het onwerkelijk leek," schreef ze, en beschreef het als "een van de mooiste plekken" die ze ooit had gezien.

Een zomerse, zonnige uitstraling

Tegen deze idyllische achtergrond koos Maryse Mizanin voor een strandoutfit die perfect bij de sfeer paste. Ontspannen en stralend straalt ze een eenvoudige zomerstijl uit, in harmonie met het turquoise water en het witte zand om haar heen. Een zonnig moment dat ze deelt met haar geliefden, vol sereniteit.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Maryse Mizanin (@marysemizanin)

Fans overtuigd

Het is geen verrassing dat deze foto's snel reacties uitlokten. In de reacties overlaadden internetgebruikers haar met complimenten. "Bahama mama", "Onze koningin" waren slechts enkele van de vele bewonderende berichten aan het adres van de worstelaarster. Dit bevestigt de blijvende populariteit van Maryse Mizanin, zelfs buiten de worstelring.

Tussen een paradijselijke omgeving en gezinsgeluk geniet Maryse van een benijdenswaardige en stralende zomervakantie. Oorspronkelijk afkomstig uit Montreal, vestigde ze zich als de eerste "dubbele Divas Champion" en behaalde ze een van de langste regeerperiodes in de geschiedenis van de divisie. Nu ook manager, deelt ze haar leven met haar echtgenoot, worstelaar The Miz. Een rijke carrière die een blijvende indruk heeft achtergelaten op de worstelwereld.