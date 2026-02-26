Op 49-jarige leeftijd zorgde Alicia Silverstone voor opschudding in een opvallende jurk.

De Amerikaanse actrice en producente Alicia Silverstone schitterde op de rode loper van de Critics Choice Awards in een jurk van Stella McCartney. De ster van "Clueless" en de film "Bugonia" deelde haar look op Instagram, waar haar fans betoverd werden door haar elegantie.

Een superaansluitende jurk met kralen.

Alicia Silverstone droeg een schitterende pareljurk naar de Critics Choice Awards. De jurk had een strapless decolleté, een aansluitend lijfje en weelderige draperieën die uitliepen in een lange maxi-rok. De met glinsterende pailletten versierde jurk accentueerde haar figuur, en werd gecombineerd met lange oorbellen en diamanten ringen.

Golvend haar en roze make-up

Haar zongebruinde blonde haar viel in golven met een zijscheiding, een knipoog naar de millennialgeneratie die zelfs Gen Z aansprak. Haar roze make-up – parelmoerachtige oogschaduw, wimpers die prachtig wapperden, een gebruinde huid, gepoederde wangen en perzikkleurige lippen – maakte deze verfijnde en stralende look compleet.

Fans in extase op Instagram

De look, die eerst door haar stylisten Wayman Bannerman en Micah McDonald op Instagram werd gedeeld en vervolgens door Alicia zelf, zorgde voor een stortvloed aan reacties: "100% perfect!" , "Goddelijk tijdloos" en "Prachtig en adembenemend!" Fans prijzen deze verschijning, die een eerbetoon is aan "Bugonia", genomineerd voor Beste Film, Beste Actrice en Beste Bewerkte Scenario.

Deze krachtige terugkeer op de rode loper bevestigt Alicia Silverstone als mode-icoon, die durf combineert met natuurlijke elegantie.