"Ze laat het stadion stralen": de schoonheid van deze cheerleader is betoverend.

Léa Michel
Voormalig cheerleader van de Lakers (Laker Girls), Ariana Taylor McClure, is overgestapt naar de Miami Dolphins en brengt nu de NFL-stadions tot leven. Haar energieke optredens en Instagram-berichten, waarin ze haar levenslust deelt, inspireren fans die haar omschrijven als een "zonnetje dat de sfeer van een hele wedstrijd kan veranderen".

Een aanstekelijke energie op het veld.

Met haar dynamische choreografie en stralende glimlach valt Ariana Taylor McClure op tussen de cheerleaders van de Miami Dolphins. Toeschouwers zijn vol lof: "Ze fleurt het stadion op", "Haar energie is super zonnig", schrijven ze onder haar video's. Haar aanwezigheid verhoogt de sfeer, waardoor ze een ware ster is op de tribune tijdens NFL-wedstrijden. Na voor de Lakers te hebben gespeeld, brengt ze een mix van elegantie en kracht naar Miami, gekleed in de iconische turquoise en oranje uniformen van het team.

Viraal succes op Instagram

Op haar officiële accounts en die van de Miami Dolphins plaatst Ariana hoogtepunten: trainingen, kijkjes achter de schermen bij wedstrijden en stralende selfies. De reacties stromen binnen: "Je maakt het stadion magisch", "100% positieve energie", "Een echte voetbalprinses". Haar natuurlijke schoonheid en aanstekelijke vrolijkheid spreken een breed publiek aan, veel verder dan alleen sportfans. Deze populariteit weerspiegelt een groeiend fenomeen: cheerleaders zoals Ariana worden influencers op zich, door sport, mode en een positieve vibe te combineren.

Een stralende ambassadeur voor de Dolphins.

Ariana Taylor McClure belichaamt de geest van de Miami Dolphins: leuk, flamboyant en verbindend. Haar overstap van de Lakers naar de NFL laat haar veelzijdigheid zien, en haar fans zijn dol op deze cheerleader die van elke wedstrijd een feestje maakt.

Kortom, Ariana Taylor McClure doet meer dan alleen dansen: ze laat stadions en schermen oplichten met haar stralende energie en schoonheid. Een cheerleader die bewijst dat charisma net zo krachtig kan zijn als een touchdown in de competitieve wereld van de NFL.

Léa Michel

Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
Deze acteur werd te dik bevonden voor de rol en veranderde daarom zijn lichaamsbouw radicaal.
Camila Cabello trekt alle aandacht in Miami met haar jurk met bloemenprint.

