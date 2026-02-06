De beautyroutine van Jennifer Lopez vóór haar bezoek aan de sportschool zorgt voor reacties.

Op Instagram deelt Jennifer Lopez regelmatig momenten uit haar dagelijks leven, van wellness en beauty tot het promoten van haar merk. Deze keer zorgde de Amerikaanse ster voor een ware discussie door een video te plaatsen waarin ze zich klaarmaakt om naar de sportschool te gaan. Volledige make-up, diverse huidverzorgingsproducten, serums en blush: een ritueel dat sommige internetgebruikers "totaal onnodig voor een workout" vonden, terwijl anderen haar "professionaliteit en uitstraling" prezen.

Een make-up tutorial

In haar video is te zien hoe JLo haar sportkleding aantrekt voordat ze verschillende producten uit haar eigen beautylijn aanbrengt. Ze begint met een serum voor de nek, vervolgens een serum voor een stralende teint, en gaat dan verder met foundation, bronzer, een vleugje crèmeblush, mascara en lippenbalsem. De Amerikaanse actrice, zangeres, producer, danseres en zakenvrouw beschrijft elke stap van haar routine en benadrukt hoe haar producten bijdragen aan haar stralende teint en zelfvertrouwen. Tot slot verklaart ze dat ze zich "klaar voor de dag" en "comfortabel in haar eigen huid" voelt.

Internetgebruikers zijn verdeeld tussen bewondering en ergernis.

Hoewel veel fans haar "uiterlijk en energie" prezen, waren sommige internetgebruikers er snel bij om de video belachelijk te maken. Verschillende reacties benadrukten de "overdreven" aard van haar voorbereiding: "Al die moeite alleen maar om naar de sportschool te gaan?", schreef een gebruiker.

Andere stemmen namen het op voor de zangeres en betoogden dat ze simpelweg haar producten promootte en dat er niets mis was met je mooi voelen met make-up op, zelfs tijdens het sporten. "Laat haar met rust! Als het haar motiveert om naar de sportschool te gaan, des te beter," reageerde een fan.

De mening van de experts

Dermatologen en schoonheidsspecialisten zijn het er over het algemeen mee eens dat make-up dragen tijdens het sporten niet ideaal is voor de huid. Door transpiratie, contact met de grond en sportuitrusting kan make-up – met name foundation – de huid verstikken, poriën verstoppen en puistjes veroorzaken. Om nog maar te zwijgen van het risico op vlekken op kleding of apparaten. Hoewel make-up een manier kan zijn om je goed en zelfverzekerd te voelen, staat het iedereen vrij om te doen wat het beste bij hem of haar past: het belangrijkste is dat je je prettig voelt in je eigen huid, met of zonder make-up.

Tussen geamuseerde kritiek en bewonderende reacties door illustreert de nieuwste video van Jennifer Lopez de uiteenlopende percepties die internetgebruikers hebben van influencers en beroemdheden. Sommigen zien het als "een oppervlakkige uiterlijkcultus", terwijl anderen "een vrouw prijzen die haar imago en succes volledig omarmt". Eén ding is zeker: JLo blijft de krantenkoppen halen en voor ophef zorgen, of ze nu make-up draagt of niet.