Camila Cabello trekt alle aandacht in Miami met haar jurk met bloemenprint.

Camila Cabello zorgde onlangs voor opschudding met een reeks vakantiefoto's in een zwarte jurk met bloemenprint, die de sociale media in vuur en vlam zetten. De Cubaans-Mexicaanse, tot Amerikaans staatsburger genaturaliseerde zangeres en actrice combineerde dit mode-moment met een knipoog naar haar sterrenbeeld, door bij haar bericht te schrijven : "Fijne Vissen-periode, visjes."

Een betoverende jurk met bloemenprint

Camila Cabello deelde op Instagram verschillende foto's die ze in een bos in Miami had gemaakt. Ze draagt een zwarte jurk met bloemenprint en een diepe V-hals. Haar outfit combineert elegante allure met vakantiecomfort en versterkt de ontspannen sfeer van haar verblijf in de zon van Florida. Natuurlijke make-up maakt de look compleet en bevestigt haar voorkeur voor eenvoudige maar opvallende elegantie. Een paar dagen eerder was ze al in Miami gespot op een andere fotoserie op het strand, voordat ze voor deze wat chiquere, maar eveneens stijlvolle outfit koos.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door ⋆𐙚₊˚⊹♡ camila (@camila_cabello)

Een stortvloed aan complimenten van fans

Zodra de foto's gepubliceerd waren, stroomden de reacties onder haar bericht binnen met bewonderende berichten. Fans prezen zowel haar schoonheid als de positieve energie die de foto's uitstraalden. Enthousiaste reacties zoals "Zo mooi!" , "Perfect!" en "Ik vind de jurk prachtig" waren er een paar, wat aantoont hoe het publiek haar warme en toegankelijke uitstraling waardeerde.

Door het Vissen-seizoen te vieren met deze fotoserie, bevestigt Camila Cabello haar status als stijlicoon voor haar fans, die elk van haar verschijningen nauwlettend volgen voor inspiratie en vrolijkheid.