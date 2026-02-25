Deze acteur werd te dik bevonden voor de rol en veranderde daarom zijn lichaamsbouw radicaal.

De Zuid-Koreaanse acteur, zanger en danser Park Jihoon, die bekendheid verwierf met de dramaserie "Weak Hero", zorgde voor opschudding tijdens de persconferentie voor de film "The Man Who Lives With The King". Regisseur Jang Hang Jun bekende dat hij tijdens hun eerste ontmoeting had geaarzeld, omdat hij Jihoon "te zwaarlijvig vond om een jonge, afgezette koning te spelen met een uitgemergeld lichaam, getekend door ballingschap".

Ondanks de twijfels oogde het toch overtuigend.

Jang Hang Jun ontdekte Park Jihoon dankzij "Weak Hero", waarin zijn vertolking van een ogenschijnlijk fragiele maar innerlijk sterke protagonist direct deed denken aan koning Danjong, een historische figuur uit de Joseon-dynastie. Tijdens de auditie bleek de lichaamsbouw van de acteur echter een probleem te vormen: de rol vereiste een "slank en doorleefd" figuur, legt de Zuid-Koreaanse regisseur en scenarioschrijver Jang Hang Jun uit.

Ondanks deze bedenkingen wist Park Jihoon met zijn charisma en pure talent de overwinning te behalen. "Zijn blik en emotionele diepgang waren perfect," legde Jang Hang Jun uit, die deze vastberadenheid zag als een teken van professionaliteit.

Een drastisch gewichtsverlies werd beweerd

Park Jihoon aarzelde geen moment om een complete transformatie te ondergaan: in ongeveer tweeënhalve maand verloor hij 15 kilo, waarmee hij het "fragiele en gekwelde uiterlijk van de tienerkoning" bereikte. Deze prestatie maakte indruk op het hele team, waarbij de regisseur zijn "toewijding die mijn vertrouwen in hem als acteur versterkt" prees. Fans, die zich soms zorgen maakten over zijn gezondheid, juichen deze persoonlijke keuze unaniem toe. "Het belangrijkste is dat het zijn eigen beslissing was," zeggen ze, en ze bewonderen zijn discipline voor zo'n fysiek en emotioneel veeleisende rol.

Dit illustreert hoe ver acteurs soms bereid zijn te gaan, grenzen te verleggen en zich volledig in een rol te verdiepen. Zolang deze toewijding hun mentale en fysieke gezondheid niet in gevaar brengt, is het prima. Het is echter essentieel om waakzaam te blijven: jezelf verliezen in een rol of een extreme verandering ondergaan kan blijvende gevolgen hebben. Passie en professionaliteit moeten altijd gepaard gaan met voorzichtigheid.

Een totale toewijding aan de kunst

Deze transformatie maakt deel uit van een Koreaanse traditie waarbij acteurs vaak hun fysieke grenzen verleggen voor authenticiteit – denk bijvoorbeeld aan de Zuid-Koreaanse acteur en animator Song Joong-ki in "Space Sweepers". Voor Park Jihoon is het een belangrijke stap richting erkenning in de filmwereld, na zijn successen op televisie.

Van "te groot" tot "perfecte belichaming" van Koning Danjong: Park Jihoon bewijst dat talent en vastberadenheid de eerste indruk overstijgen. We zullen "The Man Who Lives With The King" moeten afwachten om het eindresultaat te kunnen beoordelen.