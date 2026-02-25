Bella Hadid vertelt openhartig over haar strijd tegen de ziekte van Lyme.

Bella Hadid, al jarenlang een vaste waarde op de catwalks en in modecampagnes, moest haar carrière abrupt onderbreken vanwege de ziekte van Lyme, die in haar tienerjaren werd vastgesteld. In 2023, toen ze 29 jaar oud was en nog steeds herstellende was van een intensieve behandeling, vertelt het Amerikaanse model nu hoe deze gedwongen pauze haar het gevoel gaf "wegwerpbaar" te zijn in een industrie waar alles snel gaat en gezichten in een oogwenk worden vervangen.

Een gedwongen pauze waardoor ze zich "wegwerpbaar" voelt.

In een interview met haar zus Gigi legt Bella uit dat ze bijna een jaar lang vrijwel alle contracten moest afwijzen vanwege een intensieve behandeling voor de ziekte van Lyme. Ze vertelt dat ze overweldigd werd door emoties en het gevoel had "vervangbaar" te zijn zodra ze niet meer beschikbaar was om te werken.

Deze breuk dwong haar een diepgewortelde overtuiging in twijfel te trekken: lange tijd dacht ze dat ze niet het recht had om een baan te weigeren, dat haar waarde afhing van het aantal campagnes en modeshows dat ze accepteerde. Nu beweert ze het tegenovergestelde: dat haar "waarde niets met banen te maken heeft" en dat ze projecten kan kiezen die aansluiten bij haar waarden en de mensen die ze "liefheeft, vertrouwt en respecteert".

Je carrière heroverwegen en grenzen stellen.

Bella Hadid legt uit dat de manier waarop ze jarenlang werkte niet vol te houden was, en noemt zelfs de coronaperiode waarin ze nauwelijks gas terugnam. Ze benadrukt nu de noodzaak van een "echt leven" buiten de mode, met name in Texas, met haar paarden en hond – een balans die haar werk meer voldoening geeft.

Ze brengt ook een eerbetoon aan Gigi, die haar het belang van professionele en persoonlijke grenzen heeft bijgebracht. Voor Bella is het verdedigen van haar eigen behoeften, evenals die van haar dierbaren en collega's, onderdeel van de positieve energie die ze wil herontdekken op de set en tijdens fotoshoots. Deze nieuwe filosofie stelt haar in staat om met meer perspectief terug te keren naar de branche, zonder haar gezondheid op te offeren.

Van lijden naar creatie: een nieuwe uitdaging voor een actrice.

Deze innerlijke transformatie ging gepaard met een artistieke verschuiving: Bella kreeg een rol in "The Beauty", de nieuwe serie van Ryan Murphy. De showrunner daagde haar uit haar comfortzone, met name door haar een personage te geven dat ver verwijderd was van het gepolijste beeld van het perfecte model. Iets wat ze zelf ook aanmoedigde door hem te vragen haar op het scherm "vermoeid" en imperfecter te laten lijken.

Ze legt uit dat ze een deel van haar fysieke en mentale pijn in de rol heeft verwerkt, en zo jarenlang lijden als gevolg van de ziekte van Lyme in haar acteerwerk heeft omgezet. Voor haar is het succesvol transformeren van deze beproeving in kunst buitengewoon "bevredigend", als een manier om de controle terug te winnen over een verhaal dat haar lange tijd was ontglipt.

Door te vertellen over haar strijd tegen de ziekte van Lyme en haar gevoel 'wegwerpbaar' te zijn toen ze niet meer kon werken, doorbreekt Bella Hadid het stilzwijgen rond de kwetsbaarheid van modellen. Haar keuze om naar haar lichaam te luisteren, nee te zeggen, zich te richten op de mensen van wie ze houdt en pijn om te zetten in creativiteit, markeert een keerpunt: dat van een vrouw die zichzelf niet langer alleen definieert door haar beroep, maar door haar veerkracht, haar beperkingen en haar vermogen om zichzelf opnieuw uit te vinden.