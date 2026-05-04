Ana de Armas geeft de leren jurk een nieuwe draai met een onverwacht detail.

De Cubaans-Spaanse actrice Ana de Armas en verfijnde sieraden hadden al bewezen dat ze perfect bij elkaar passen qua stijl. Met de "Mythica"-campagne tillen ze die combinatie naar een nieuw niveau – en een zwarte leren jurk vormt het decor voor een van de meest opvallende stukken uit de collectie.

De "Mythica"-campagne, balancerend tussen mysterie en transformatie.

Deze nieuwe campagne voor haute joaillerie is zeer toepasselijk getiteld. "Mythica" roept een wereld van transformatie en mysterie op en presenteert de vrouw die het draagt als iemand die haar eigen verhaal schrijft. Ana de Armas is daar de perfecte belichaming van: een actrice wiens internationale carrière – van Cuba tot Hollywood – getuigt van voortdurende vernieuwing. De beelden spelen met strakke lijnen, schitterende stenen en een gedurfde moderniteit, ver verwijderd van de "stoffige" esthetiek die haute joaillerie soms kenmerkt.

De leren jurk: de onverwachte blikvanger.

De jurk, met zijn diepe decolleté dat door dunne bandjes wordt ondersteund, is zowel gestructureerd als minimalistisch – waardoor het de perfecte achtergrond vormt voor de sieraden om echt te schitteren. Het leer voegt een spanning toe, een bijna rock-'n-roll-achtige moderniteit, die scherp contrasteert met de gebruikelijke kostbaarheid van sieradencampagnes. Het is precies deze tegenstelling die de beelden van Ana de Armas zo krachtig maakt.

De watervalketting, het pronkstuk van de collectie.

Het is hét sieraad dat alle aandacht trekt. Een watervalhalsketting bezet met aquamarijnen en kattenoogtopaas, waarvan de structuur een iconisch Louis Vuitton-motief herinterpreteert in vloeiende, lintachtige vormen. Om de nek van Ana de Armas vindt het stuk zijn ideale setting: een halslijn die het laat opvallen zonder haar te overheersen, en een stralende huid die haar nuances onthult. De donkere achtergrond, die de halsketting isoleert en de ambachtelijke precisie benadrukt, completeert een perfect uitgevoerd visueel geheel.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Louis Vuitton (@louisvuitton)

Een beautylook die de kracht van de outfit in balans brengt.

Om te voorkomen dat de aandacht van de jurk of de sieraden zou afleiden, werd gekozen voor een zachte make-up: subtiele golven in het haar, een natuurlijke en stralende make-up die de structuur van de look – leer, metaal, stenen – voor zich laat spreken. De balans tussen de "hardheid" van het leer en de verfijning van de sieraden komt ook tot uiting in de styling van Ana de Armas' haar en make-up.

Ana de Armas, een onmisbare figuur in modecampagnes.

Ana de Armas, een Cubaans-Spaanse actrice die al jaren een muze is, belichaamt deze wereld met een zeldzame consistentie. Voor "Mythica" draagt ze niet zomaar sieraden – ze leeft erin. De reacties onder de foto's bevestigden dit direct: "absoluut prachtig", "de mooiste", een lawine aan reacties die getuigen van de onmiddellijke impact van deze beelden.

Een zwarte leren jurk, een aquamarijnketting en Ana de Armas: de perfecte combinatie voor een sieradencampagne. Het onverwachte detail? Het leer zelf, deze materiaalkeuze die een 'klassieke' oefening transformeert in iets beslist chiquer.