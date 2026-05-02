Model Kaia Gerber geeft de leren blazer een nieuw leven met een onverwacht detail.

We dachten dat de leren blazer al op alle mogelijke manieren gedragen was. Maar het Amerikaanse model en actrice Kaia Gerber gaf het kledingstuk onlangs een compleet nieuw leven door het te combineren met een simpele zwarte kanten bralette. Een combinatie die meteen de aandacht trok.

Foto's gemaakt door haar kapper.

Kaia Gerbers haarstylist, Kiley Fitzgerald, plaatste de foto's op Instagram met het simpele onderschrift "Kaia 🖤" . De foto's, genomen buiten elke officiële promotionele context, in een ontspannen sfeer op de set, geven ze direct een authentieke uitstraling. De foto's tonen het Amerikaanse model en actrice in een monochrome zwarte outfit, bestaande uit een gelaagde leren blazer en kant.

Een leren blazer en kant: een onverwachte combinatie.

Kaia Gerber droeg een korte leren blazer met geschulpte revers, gecombineerd met een delicate zwarte kanten bralette en een bijpassende wijde jeans. De volledig monochrome outfit balanceerde tussen stoer en romantisch: het leer zorgde voor structuur en stevigheid, het kant voor een luchtige uitstraling. Een klein gouden hartvormig hangertje maakte de look subtiel af.

Kiley Fitzgerald stylde Kaia Gerbers haar in een volumineuze föhnlook met een zijscheiding, terwijl visagiste Shelby Smith een stralende teint creëerde met lichte oogschaduw, mascara, blush en een mauve lippenstift. De make-up en make-up deden geen afbreuk aan de outfit, waardoor het contrast tussen leer en kant de hoofdrol kon spelen.

Een kijkje achter de schermen bij de promotie van "Moeder Maria".

Deze foto's werden gepubliceerd terwijl Kaia Gerber zich volop voorbereidde op de release van haar film "Mother Mary", een psychologische thriller waarin ze samen met de Amerikaanse actrice Anne Hathaway, de Britse actrice Michaela Coel en de Amerikaanse actrice Hunter Schafer de hoofdrol speelt. Deze context geeft de look een extra dimensie: tussen twee serieuze projecten in, een spontane fotoshoot vastgelegd door een goede bekende.

Kortom, Kaia Gerber had geen rode loper nodig om een van haar meestbesproken looks van de maand te creëren. De leren blazer krijgt hier een nieuw leven ingeblazen: hij structureert niet alleen een silhouet, maar gaat ook een dialoog aan met de kledingstukken die eroverheen gedragen worden. En die dialoog is onmiskenbaar geslaagd.