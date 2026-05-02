Model Kaia Gerber geeft de leren blazer een nieuw leven met een onverwacht detail.

Fabienne Ba.
We dachten dat de leren blazer al op alle mogelijke manieren gedragen was. Maar het Amerikaanse model en actrice Kaia Gerber gaf het kledingstuk onlangs een compleet nieuw leven door het te combineren met een simpele zwarte kanten bralette. Een combinatie die meteen de aandacht trok.

Kaia Gerbers haarstylist, Kiley Fitzgerald, plaatste de foto's op Instagram met het simpele onderschrift "Kaia 🖤" . De foto's, genomen buiten elke officiële promotionele context, in een ontspannen sfeer op de set, geven ze direct een authentieke uitstraling. De foto's tonen het Amerikaanse model en actrice in een monochrome zwarte outfit, bestaande uit een gelaagde leren blazer en kant.

Een leren blazer en kant: een onverwachte combinatie.

Kaia Gerber droeg een korte leren blazer met geschulpte revers, gecombineerd met een delicate zwarte kanten bralette en een bijpassende wijde jeans. De volledig monochrome outfit balanceerde tussen stoer en romantisch: het leer zorgde voor structuur en stevigheid, het kant voor een luchtige uitstraling. Een klein gouden hartvormig hangertje maakte de look subtiel af.

Kiley Fitzgerald stylde Kaia Gerbers haar in een volumineuze föhnlook met een zijscheiding, terwijl visagiste Shelby Smith een stralende teint creëerde met lichte oogschaduw, mascara, blush en een mauve lippenstift. De make-up en make-up deden geen afbreuk aan de outfit, waardoor het contrast tussen leer en kant de hoofdrol kon spelen.

Een kijkje achter de schermen bij de promotie van "Moeder Maria".

Deze foto's werden gepubliceerd terwijl Kaia Gerber zich volop voorbereidde op de release van haar film "Mother Mary", een psychologische thriller waarin ze samen met de Amerikaanse actrice Anne Hathaway, de Britse actrice Michaela Coel en de Amerikaanse actrice Hunter Schafer de hoofdrol speelt. Deze context geeft de look een extra dimensie: tussen twee serieuze projecten in, een spontane fotoshoot vastgelegd door een goede bekende.

Kortom, Kaia Gerber had geen rode loper nodig om een van haar meestbesproken looks van de maand te creëren. De leren blazer krijgt hier een nieuw leven ingeblazen: hij structureert niet alleen een silhouet, maar gaat ook een dialoog aan met de kledingstukken die eroverheen gedragen worden. En die dialoog is onmiskenbaar geslaagd.

Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
Actrice Brooke Shields en haar dochter hebben dezelfde look aangenomen en zorgen voor opschudding.

Actrice Brooke Shields en haar dochter hebben dezelfde look aangenomen en zorgen voor opschudding.

De Amerikaanse actrice en model Brooke Shields en haar dochter Rowan hebben blijkbaar geen gezamenlijke stylist nodig om...

De Thaise danseres Lisa draagt een kanten outfit en zorgt voor opschudding.

De Thaise danseres, rapper en actrice Lisa, lid van de Zuid-Koreaanse K-pop meidenband BLACKPINK, heeft geen rode loper...

De "gedurfde" leren outfit van actrice Bella Thorne zorgt voor opschudding.

De Amerikaanse actrice en model Bella Thorne plaatste onlangs een foto op Instagram waarop ze een rode leren...

Model Irina Shayk (40) zorgde voor opschudding in een lichtroze jurk met een ongebruikelijke constructie.

Het Russische model Irina Shayk vatte haar huidige gemoedstoestand samen in een onderschrift: "Overal en nergens." Haar Instagramcarrousel,...

"Zak met botten": Model Bella Hadid opnieuw het doelwit.

Het Amerikaanse model Bella Hadid zag er prachtig uit op de rode loper van de REVOLVE-modeshow in Los...

Ze breekt de regels: actrice Anne Hathaway geeft een eigen draai aan de luipaardprint met een "onverwachte" kleur.

Op 28 april 2026, tijdens een vertoning van de film "The Devil Wears Prada 2" in New York,...