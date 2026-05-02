Olivia Rodrigo grijpt terug naar dit "speelse" motief in een witte kanten jurk.

De Amerikaanse singer-songwriter Olivia Rodrigo had op 28 april 2026 een belangrijke gebeurtenis: een diner met de cast van het Amerikaanse programma "Saturday Night Live" in Manhattan. Voor deze gelegenheid koos ze een witte kanten jurk met stippen, die de speelse charme van een klassiek patroon combineerde met de precisie van een perfect samengestelde look.

Een jurk met stippen, opnieuw vormgegeven met kant.

Olivia Rodrigo werd in deze outfit gespot tijdens een diner met de cast van "Saturday Night Live" in het Italiaanse restaurant Lattanzi in Manhattan. Op zaterdag 2 mei 2026 zal de zangeres in de show verschijnen als zowel presentatrice als muzikale gast – een dubbele rol die ze op 8 april op Instagram aankondigde met de woorden: "Een enorme droom die uitkomt. Tot ziens in New York 🗽🩷💋" .

Olivia Rodrigo droeg een zwarte jurk met witte stippen, afgewerkt met wit kant bij de kraag en mouwen. Het stippenpatroon, dat doorgaans geassocieerd wordt met een retro-esthetiek, kreeg hier een meer verfijnde dimensie dankzij de kanten afwerking – een manier om een dialoog te creëren tussen de speelse kant van het patroon en een meer delicate afwerking.

Met precisie uitgekozen accessoires

Olivia Rodrigo maakte haar look compleet met een bordeauxrode tas van Alaïa Le Teckel en een lange, opvallende ketting. Het contrast tussen het bordeauxrood van het accessoire en het zwart-wit van de jurk zorgde voor een welkome kleurdiepte. Deze look past perfect binnen de duidelijk omschreven visuele richting voor 2026.

Op de cover van haar aankomende album, "you seem pretty sad for a girl so in love", dat op 12 juni verschijnt, is ze te zien in een poederroze minijurk met een witte kraag, gecombineerd met zwarte plateauhakken en lange witte sokken. In de promotiefoto voor haar "The Unraveled Tour", die op 30 april werd aangekondigd, zet ze dit thema voort met een lichtroze jurk van een lichte stof met kanten details. Wit, kant en roze vormen nu een samenhangend visueel drieluik rond dit "nieuwe tijdperk".

"Saturday Night Live", een mijlpaal in zijn carrière.

Olivia Rodrigo presenteert én treedt op als muzikale gast in de aflevering van "Saturday Night Live" van dezelfde avond. Het is daarmee een van de belangrijkste momenten in haar televisiecarrière. De show is een soort overgangsrite voor Amerikaanse artiesten, en het feit dat ze beide rollen tegelijk vervult, zegt veel over het vertrouwen dat de industrie in haar stelt op slechts 23-jarige leeftijd. De aankleding van het diner met de cast, die de avond voor haar optreden werd gekozen, kreeg daarom een bijzondere betekenis: een manier om een samenhangende visuele identiteit te creëren, slechts enkele dagen voor maximale publiciteit.

Witte stippen, kant, een bordeauxrode tas: Olivia Rodrigo hoefde niet meer te doen om het begin van een nieuw tijdperk aan te kondigen. Ze laat in 2026 haar stempel drukken met een visueel universum dat net zo zorgvuldig is vormgegeven als haar muzikale wereld.