"Dit is geen outfit voor de kou": een model op een Arctische expeditie zorgt voor discussie.

Vier meiden uit Louisiana (VS), het noordpoolgebied en een expeditie die "bijna misging"—zo vatte het Amerikaanse model en televisiepersoonlijkheid Brooks Nader haar avontuur samen op Instagram. Achter het "speelse" onderschrift ging een echte wetenschappelijke missie schuil, en een onmiddellijk debat over wat ze droeg.

Een serieuze wetenschappelijke expeditie

Brooks Nader en haar drie zussen – Mary Holland, Grace Ann en Sarah Jane – reisden naar Svalbard in Noorwegen om deel te nemen aan het allereerste onderzoek naar de invloed van extreme poolomstandigheden op de gezondheid van vrouwen. Het experiment, uitgevoerd in samenwerking met de Space Prize Foundation, NYU Langone Health en de Universiteit van Arizona, was ontworpen om de omstandigheden na te bootsen waarmee astronauten in de ruimte te maken krijgen: extreme temperaturen, isolatie en een verstoorde licht-donkercyclus. Het programma omvatte sneeuwscootertochten, langlaufen door gletsjerdalen en het verzamelen van biologische gegevens in realtime.

Wat de onderzoekers wilden meten

De verzamelde gegevens hadden betrekking op de effecten van extreme omgevingsomstandigheden op de hormonale balans, menstruatiecyclus, slaappatronen en algehele fysiologische aanpassing van vrouwen. Tijdens de reis werden draagbare slaapmonitors en biologische meetapparatuur gebruikt, gevolgd door evaluaties na de reis om het herstel en de fysiologische herkalibratie te analyseren. De resultaten zullen worden ingediend bij een wetenschappelijk tijdschrift met peer review en gepresenteerd op internationale conferenties, waaronder de SLEEP Meeting in juni 2026.

Het debat over de outfit

Naast de wetenschappelijke expeditie zelf, was het vooral de outfit van Brooks Nader die de aandacht trok op haar Instagram-post. Hoewel haar luchtige en eigenzinnige onderschrift ("4 meiden uit Zuid-Louisiana gaan naar de Arctische regio en komen bijna niet terug... Allemaal voor de WETENSCHAP, meiden") zorgde voor veel ophef rond het ABC Nightline-verslag, waren het vooral de kledingkeuzes op sommige foto's die de meeste reacties uitlokten.

Tussen kritiek op de ongeschiktheid van het project voor het Arctische klimaat en pleidooien voor een toegankelijkere en modernere wetenschappelijke benadering, verschoof het debat al snel van de inhoud naar het uiterlijk. Het blijft essentieel om te onthouden dat er geen plaats is voor commentaar op of oordeel over het lichaam of uiterlijk van een vrouw – of van wie dan ook. Iedereen is vrij om zich te kleden zoals hij of zij wil, en het feit dat iemand een publiek figuur is, rechtvaardigt op geen enkele manier kritiek op of oordeel over afbeeldingen die op sociale media worden gedeeld.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Brooks Nader (@brooksnader)

Een kwestie die veel verder reikt dan de expeditie zelf.

In een verklaring gaven de zussen Nader hun visie op het project weer: "Dit is zowel een wetenschappelijke bijdrage als een cultureel statement. We zien dit als een kans om het gesprek over de gezondheid van vrouwen voort te zetten en een nieuwe grens te verkennen: waartoe ons lichaam in staat is wanneer het tot het uiterste wordt gedreven. We hopen dat onze deelname andere vrouwen zal inspireren om deel te nemen aan toekomstig onderzoek."

De studie was bedoeld om "een cruciale lacune in medisch en ruimteonderzoek op te vullen, met implicaties voor de gezondheid van vrouwen op aarde en voor de haalbaarheid van menselijke voortplanting en langdurige ruimtereizen." Met andere woorden, inzicht in hoe het vrouwelijk lichaam reageert op extreme omstandigheden is geen onbelangrijke kwestie. Het is van fundamenteel belang voor de toekomst van de ruimtevaart – en de zussen Nader, met hun open jasjes en glimlachen, zijn de "meest onverwachte" ambassadeurs ervan geworden.

Uiteindelijk hebben Brooks Nader en zijn drie zussen, Mary Holland, Grace Ann en Sarah Jane, ondanks hun lichte kleding in het Arctische gebied, wetenschappelijke gegevens van Spitsbergen verzameld die maar weinigen zouden hebben bedacht. Het debat over hun kleding heeft in ieder geval één voordeel gehad: het heeft onderzoek onder de aandacht gebracht dat daar dringend behoefte aan had.