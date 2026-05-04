Shakira tovert het strand van Copacabana om tot een gigantisch podium.

Op 2 mei 2026 werd het Copacabana-strand in Rio de Janeiro de grootste concertlocatie ter wereld. De Colombiaanse singer-songwriter Shakira trok 2 miljoen mensen naar een gratis concert dat de geschiedenisboeken van de livemuziek in zal gaan.

Een zwerm drones om de nacht te openen

Nog voordat er ook maar één noot gespeeld was, vormde een droneshow boven het publiek het silhouet van een wolf – een directe verwijzing naar haar nummer "She Wolf" – terwijl Shakira het publiek in het Portugees begroette en haar liefde voor Brazilië betuigde. Kort na 23.00 uur betrad ze het podium, gekleed in de Braziliaanse nationale kleuren, en riep uit: "Brazilië, ik hou van je! Het is magisch om te bedenken dat we hier zijn, miljoenen mensen samen, klaar om te zingen, te dansen en ontroerd te worden."

Bijna 30 liedjes in drie uur tijd.

Shakira opende met "La Fuerte", de eerste single van haar album "Las Mujeres Ya No Lloran" uit 2024, waarna ze een set van bijna 30 nummers ten gehore bracht, afgewisseld met video-intermezzo's en tien kostuumwisselingen. De setlist bevatte onder andere "Hips Don't Lie", "La Tortura", "Waka Waka", "TQG", "Chantaje", "La Bicicleta" en "Whenever, Wherever"—een reis door meer dan twintig jaar van haar carrière die het publiek van begin tot eind in vervoering bracht.

Verras de Braziliaanse gasten

De avond werd opgeluisterd door vooraanstaande gasten: de Braziliaanse singer-songwriter Anitta voor een funkduet, en de Braziliaanse muzieklegendes Caetano Veloso en Maria Bethânia, wier aanwezigheid op het podium een collectieve emotie bij het publiek teweegbracht. Deze optredens getuigden van de diepe band tussen Shakira en Brazilië, een land dat ze al sinds haar achttiende regelmatig bezoekt.

"Ik was 18 jaar oud en ik droomde ervan om voor jou te zingen."

Tijdens het concert nam Shakira de tijd om zich rechtstreeks tot het publiek te richten en haalde herinneringen op aan haar eerste bezoek aan Brazilië: "Ik kwam hier aan toen ik 18 was, dromend van een optreden voor jullie. En kijk nu eens. Het leven is magisch." Ze gaf ook een boodschap van veerkracht mee aan de vrouwen in het publiek: "Elke keer dat een vrouw valt, staat ze een beetje wijzer op dan voorheen" – een uitspraak die een golf van emotie teweegbracht bij de 2 miljoen toeschouwers.

Een plaat die in de traditie past.

Het concert maakt deel uit van het Todo Mundo no Rio-festival, een initiatief van de stad Rio dat gratis internationale concerten organiseert op het strand van Copacabana. Madonna gaf in 2024 de aftrap voor deze traditie met een publiek van 1,6 miljoen mensen, en Lady Gaga volgde in 2025 met 2,1 miljoen toeschouwers. De burgemeester van Rio, Eduardo Cavaliere, maakte het record officieel bekend op X (voorheen Twitter): "De wolvin heeft geschiedenis geschreven in Rio."

Een tournee die nu al in de geschiedenisboeken staat.

Met meer dan 90 miljoen verkochte platen, vier Grammy Awards en vijftien Latin Grammy Awards geniet Shakira een ongekende populariteit in Brazilië, waar ze al decennia optreedt. Haar "Las Mujeres Ya No Lloran"-tournee leverde haar al een Guinness World Record op voor de meest succesvolle tournee ooit van een Latijns-Amerikaanse artiest. Het concert in Copacabana was de afsluiting van een reeks historische optredens, na een gratis show voor 400.000 mensen op het Zócalo in Mexico-Stad eerder dat jaar.

Twee miljoen mensen, een zwerm drones, drie uur muziek en een boodschap van liefde voor Brazilië – Shakira toverde Copacabana om tot veel meer dan alleen een strand. Een gigantisch podium, een collectief moment en een avond die degenen die het meemaakten zich nog lang zullen herinneren.