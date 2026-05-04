Hailey Bieber koos voor een minimalistische vintage outfit in oranje.

Het Amerikaanse model en ondernemer Hailey Bieber heeft een "subtiel talent" om trends te zetten zonder dat het opvalt. Op 1 mei 2026 deelde ze simpelweg een paar selfies op Instagram, gekleed in een vintage oranje outfit met een rood vest, om zo een ware hype onder haar volgers te creëren.

Een oranje tweedelig badpak met haltertop en shortje.

Hailey Bieber plaatste op 1 mei 2026 een reeks spiegelselfies met het onderschrift "Appels met peren"—een directe verwijzing naar het contrast tussen haar oranje bikini en rode vest. Ze droeg een oranje halterbikini met een shortje—een retro model dat doet denken aan strandkleding uit de jaren 70, een mix van minimalisme en nostalgie. Daaroverheen droeg ze een kort rood vestje, dat ze aan de voorkant dichtknoopte en open liet om de oranje outfit eronder te laten zien.

Het is juist deze oranje-rode combinatie die de aandacht heeft getrokken: twee warme, verzadigde tinten, hier op een ontwapenende manier samengebracht. Een keuze die bewijst dat Hailey Bieber blijft experimenteren met kleurencombinaties waar veel anderen stoppen.

Een minimalistische make-uplook, zodat het geheel niet overweldigd raakt.

Om de look compleet te maken, droeg Hailey Bieber haar bruine haar los met een middenscheiding en natuurlijke laagjes, terwijl haar make-up bestond uit taupekleurige eyeliner, een vleugje roze blush en een roze lippenstift. Niets om de aandacht van de outfit af te leiden – een manier om de kleur alle aandacht te laten trekken.

Een vintage esthetiek die blijvend populair is.

Deze look past perfect in de stijlrichting die Hailey Bieber al een aantal seizoenen consistent verkent: retro-geïnspireerde items, warme en verzadigde kleuren en een minimalisme dat gedurfde elementen niet uitsluit. Of het nu haar verschijning op Coachella 2026 is in korte hardloopbroekjes met laarzen, of deze carrousel in oranje en rood, ze bouwt aan een relaxte, precieze en allesbehalve conventionele esthetiek.

Een oranje tweedelig pak, een rood vest en een onderschrift van twee woorden: Hailey Bieber had niets meer nodig om een modehit te creëren. De totaal verschillende kleurencombinatie is er nu al eentje die haar volgers deze zomer massaal zullen willen uitproberen.