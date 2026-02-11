Search here...

Op 43-jarige leeftijd kiest Anne Hathaway voor elegantie met een jurk met veren.

@annehathaway/Instagram

Anne Hathaway opende onlangs de New York Fashion Week 2026 met een oogverblindend elegante verschijning. De Amerikaanse actrice koos voor een zwarte jurk van Ralph Lauren, versierd met een vleugje veren, wat voor flink wat opwinding zorgde op de eerste rij van de show.

Een jurk met zorgvuldig uitgekozen details.

Voor de Ralph Lauren Fall/Winter 2026 show koos Anne Hathaway een doorschijnende zwarte jurk met een hoge halslijn en een sculpturaal silhouet. De jurk had een diepe ruguitsnijding die doorliep tot aan de zoom, terwijl delicate laagjes kant een kunstzinnig samenspel van transparantie creëerden. De lange tule sleep en de asymmetrische kanten details gaven het geheel een couture-uitstraling. Anne Hathaway droeg ook een vintage-geïnspireerde chocoladekleurige sjaal met veren over haar armen, een knipoog naar de gouden eeuw van de Hollywood-stijl.

Een look die Miranda Priestly waardig is.

Zittend op de eerste rij, met een oversized zwarte zonnebril op, leek Anne Hathaway zo uit haar rol in "The Devil Wears Prada" te zijn gestapt. Haar look combineerde zelfvertrouwen en verfijning – een perfecte balans. Haar kapsel, een zwierige zijscheiding in haar kenmerkende bruine haar, gaf een moeiteloze touch, terwijl poederroze make-up haar teint liet stralen. Een paar gouden accessoires – minimalistische oorbellen en armbanden om haar polsen – maakten deze geraffineerde look compleet.

Een verwijzing naar haar terugkeer naar de modefilm.

Deze verschijning komt op een perfect moment: Anne Hathaway bereidt zich voor op de release van "The Devil Wears Prada 2", die gepland staat voor mei. De eerste beelden van de set hinten al op de terugkeer van Andy Sachs, zelfverzekerder en stijlvoller dan ooit. Sommigen zien het zelfs als een vorm van "method dressing"—de actrice leeft zich al volledig in haar rol als journalist die een mode-icoon wordt door de codes van de New Yorkse haute couture over te nemen.

Uiteindelijk zorgde Anne Hathaway tijdens de Fashion Week niet alleen voor een sensatie: ze maakte een stijlstatement. De actrice belichaamt een nieuw soort elegantie – verfijnd, zelfverzekerd en vrij van conventies. Ze leek nog nooit zo dicht bij haar personage uit de film (The Devil Wears Prada): een sterke vrouw, zich bewust van haar macht en volkomen op haar gemak in de spotlights.

