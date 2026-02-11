"Ze overdrijft": De reactie van deze atlete na haar Olympische overwinning is verrassend.

De Nederlandse schaatsster Jutta Leerdam, die in Milaan olympisch kampioen werd op de 1000 meter, verraste iedereen – niet alleen met haar klinkende overwinning, maar vooral met haar gedrag na de wedstrijd. De atlete, die vaak een 'diva' wordt genoemd vanwege haar 'luxueuze levensstijl' en zorgvuldig opgebouwde imago, toonde een moment van emotie en sportiviteit dat de sociale media in zijn greep hield.

Een recordoverwinning en een onverwacht gebaar.

Onder luid gejuich van het publiek passeerde Jutta Leerdam de finishlijn in een historische tijd van 1:12.31, waarmee ze het olympisch record voor vrouwen op de 1000 meter verbrak. Nauwelijks had ze deze prestatie geleverd, of de kampioene rende al richting haar rivale en landgenote Femke Kok, die de zilveren medaille kwam opeisen. Hoewel het tafereel gebruikelijk is bij een overwinning, lokte het toch reacties uit op sociale media: "Ze overdrijft", "Ze moet kalmeren".

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Jutta Leerdam (@juttaleerdam)

Kritiek op haar "diva"-imago

Jutta Leerdam stond al enkele maanden in het middelpunt van de controverse. Haar keuze voor een privéjet, met name om de Spelen in Milaan-Cortina te bereiken, en haar opvallende afwezigheid bij de openingsceremonie hadden in Nederland tot veel discussie geleid. Sommige waarnemers, zoals voormalig voetballer Johan Derksen, namen geen blad voor de mond: "Haar gedrag is dat van een diva, en de Nederlanders beginnen er genoeg van te krijgen", verklaarde hij kort voor de wedstrijd.

De kritiek werd des te heviger omdat Jutta Leerdam haar leven deelt met Jake Paul, een Amerikaanse influencer en bokser die vaak in de schijnwerpers van de roddelbladen staat. Haar imago contrasteerde sterk met het meer ingetogen imago van haar teamgenoten.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Jutta Leerdam (@juttaleerdam)

Een ommekeer in het imago en een inwijding.

Op 10 februari 2026, onder de Milanese sneeuw, veranderde Jutta Leerdam haar imago met één enkel gebaar. Haar omhelzing met Kok symboliseerde een andere kant van de kampioene: die van een gevoelige, toegewijde atlete, diep begaan met haar sport. Op de tribune keek Jake Paul, met tranen in zijn ogen, toe hoe zijn verloofde een historische prestatie leverde.

Op sociale media noemde hij het "het mooiste moment van [zijn] leven", een bewijs van zijn onwankelbare steun na maanden van kritiek. Deze gouden medaille stelt Jutta Leerdam ook in staat geschiedenis te schrijven: ze wordt de eerste Nederlandse vrouw die een gouden medaille wint op de Olympische Spelen van Milaan-Cortina 2026, vier jaar na haar zilveren medaille in Peking.

Kortom, Jutta Leerdam heeft bewezen dat achter het imago op sociale media een ware atlete schuilgaat, gedreven door passie en kameraadschap. Hoewel sommigen misschien nog steeds vinden dat ze "overdrijft", laat haar spontane reactie zien dat ze gewoon weet wat ze op het juiste moment moet doen – zowel op het ijs als in haar hart.