Waarom zorgt de foto van Dua Lipa met chips voor zoveel ophef in Frankrijk?

De Brits-Albanees-Kosovaarse singer-songwriter Dua Lipa deelde onlangs een foto op Instagram van haar winkelmandje met daarin verschillende zakken chips van het Franse merk. Dit zorgde voor een verrassende ophef op sociale media en in de Franse media. Deze simpele foto bezorgde het Bretonse snackmerk onverwachte bekendheid.

Eén simpele post, één enorme impact

Op 9 februari 2026 plaatste Dua Lipa een reeks foto's op haar Instagram-account , waaronder een van een mand gevuld met Brets-chips in verschillende smaken. Er stond verder niets bij waar de foto was genomen of in welke context. Voor veel Franse internetgebruikers trok dit detail meteen de aandacht: de aanwezigheid van een geliefd lokaal product in het dagelijks leven van een wereldberoemde artiest werd gezien als een speelse en vleiende knipoog naar een Franse specialiteit.

Een collectieve en geamuseerde reactie

In Frankrijk reageerden internetgebruikers, media en zelfs merkmanagers met humor en enthousiasme op het voorval, waarbij ze het contrast benadrukten tussen de internationale roem van de zanger en de eenvoud van een zak chips. Deze combinatie van het ongewone en de lokale herkenning zorgde ervoor dat de foto een veelbesproken onderwerp werd.

Een Bretons merk in de schijnwerpers

Brets, een bedrijf gevestigd in Pontivy en al tientallen jaren actief, had zeker niet zo'n brede aandacht buiten de gebruikelijke kanalen verwacht. De CEO van het bedrijf legde uit dat hij verrast was door de reacties, die vooral via berichten van klanten en vrienden binnenkwamen. Voor het merk is het een "grote hype", ook al is de concrete impact op de verkoopcijfers moeilijk te meten. Brets deelde de foto zelf direct opnieuw en speelde op humoristische wijze in op deze onverwachte publiciteit.

Uiteindelijk laat deze situatie zien hoe belangrijk één enkele foto, geplaatst door een beroemdheid met tientallen miljoenen volgers op sociale media, kan zijn voor een merk, zelfs een klein of lokaal merk. In het tijdperk van sociale media vervaagt de grens tussen traditionele marketing en virale fenomenen steeds meer: een momentopname uit het dagelijks leven kan een product in de wereldwijde schijnwerpers plaatsen.