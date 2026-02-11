Search here...

Angelina Jolie maakte een opvallende verschijning in Parijs in een zilveren jurk.

Léa Michel
Extrait du film « Mrs & Mr Smith »

Na zich enkele maanden op de achtergrond te hebben gehouden, maakte Angelina Jolie een opvallende comeback in Parijs tijdens de première van de film "Couture", waarmee ze haar eerste verschijning op de rode loper van 2026 markeerde. Trouw aan haar tijdloze stijl betoverde de Amerikaanse actrice fotografen en fans in een weelderige zilveren jurk van Givenchy, ontworpen door Sarah Burton.

Een elegante terugkeer

Op de rode loper in Parijs koos Angelina Jolie voor een minimalistische en verfijnde look, versterkt door stralende make-up en een volumineus kapsel – een klassieke, maar effectieve föhnbeurt. Met deze look lijkt de actrice terug te keren naar de elegantie die haar legende heeft gevormd, een groot contrast met de meer ingetogen verschijningen van de afgelopen jaren.

Bekijk dit bericht op Instagram

Een bericht gedeeld door Iyan Amjad (@iyan.amjad)

Een intense creatieve periode voor de actrice.

Hoewel Angelina Jolie de laatste tijd zelden op de rode loper te zien is, ligt dat niet aan een gebrek aan werk. De afgelopen maanden heeft ze verschillende filmprojecten aangenomen. Zo filmde ze in het najaar "Anxious People", een verfilming van de roman van Fredrik Backman, en bereidt ze zich voor op haar rol in de thriller "Sunny", waarin ze een moeder speelt die alles wil doen om haar zoons te beschermen tegen een drugsbaron.

Er zijn ook nog twee andere films in ontwikkeling: "Maude v. Maude", een actiefilm met Halle Berry in de hoofdrol, en "The Initiative", een spionagethriller geregisseerd door Doug Liman ("Mr. & Mrs. Smith"). Deze projecten markeren Angelina's langverwachte terugkeer naar sterke rollen – een genre dat ze sinds "Salt" en "Wanted" perfect beheerst.

Uiteindelijk lijkt Angelina Jolie 2026 tegemoet te treden met een zeldzaam evenwicht: elegantie op de rode loper en kracht in haar carrièrekeuzes. Haar recente verschijning in Parijs was niet zomaar een "mode-moment", maar een stille boodschap: ondanks persoonlijke stormen blijft Angelina Jolie een veerkrachtig icoon, in staat haar licht te laten schijnen in een wereld die vaak donkerder is dan schitterend.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
Article précédent
"Ze overdrijft": De reactie van deze atlete na haar Olympische overwinning is verrassend.
Article suivant
Op 43-jarige leeftijd kiest Anne Hathaway voor elegantie met een jurk met veren.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Op 43-jarige leeftijd kiest Anne Hathaway voor elegantie met een jurk met veren.

Anne Hathaway opende onlangs de New York Fashion Week 2026 met een oogverblindend elegante verschijning. De Amerikaanse actrice...

"Ze overdrijft": De reactie van deze atlete na haar Olympische overwinning is verrassend.

De Nederlandse schaatsster Jutta Leerdam, die in Milaan olympisch kampioen werd op de 1000 meter, verraste iedereen –...

Meghan Markle omarmt de retro "Old Hollywood"-look met een spectaculaire jurk en cape.

Meghan Markle maakte onlangs een opvallende verschijning op een benefietevenement in Los Angeles, waar ze iedereen verraste met...

"Mijn lichaam is veranderd": Kelly Brook omarmt op 46-jarige leeftijd haar lichaam in een veelbesproken fotoshoot.

De Britse model en actrice Kelly Brook, die de vijftig nadert, poseerde voor een fotoserie waarin ze haar...

Waarom zorgt de foto van Dua Lipa met chips voor zoveel ophef in Frankrijk?

De Brits-Albanees-Kosovaarse singer-songwriter Dua Lipa deelde onlangs een foto op Instagram van haar winkelmandje met daarin verschillende zakken...

Een voormalig international voetballer verrast met een acrobatische stunt in het water.

Laure Boulleau, voormalig Frans international en commentator bij Canal+, verblufte haar Instagram-volgers met een acrobatische stunt op zee,...

© 2025 The Body Optimist