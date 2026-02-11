Angelina Jolie maakte een opvallende verschijning in Parijs in een zilveren jurk.

Na zich enkele maanden op de achtergrond te hebben gehouden, maakte Angelina Jolie een opvallende comeback in Parijs tijdens de première van de film "Couture", waarmee ze haar eerste verschijning op de rode loper van 2026 markeerde. Trouw aan haar tijdloze stijl betoverde de Amerikaanse actrice fotografen en fans in een weelderige zilveren jurk van Givenchy, ontworpen door Sarah Burton.

Een elegante terugkeer

Op de rode loper in Parijs koos Angelina Jolie voor een minimalistische en verfijnde look, versterkt door stralende make-up en een volumineus kapsel – een klassieke, maar effectieve föhnbeurt. Met deze look lijkt de actrice terug te keren naar de elegantie die haar legende heeft gevormd, een groot contrast met de meer ingetogen verschijningen van de afgelopen jaren.

Een intense creatieve periode voor de actrice.

Hoewel Angelina Jolie de laatste tijd zelden op de rode loper te zien is, ligt dat niet aan een gebrek aan werk. De afgelopen maanden heeft ze verschillende filmprojecten aangenomen. Zo filmde ze in het najaar "Anxious People", een verfilming van de roman van Fredrik Backman, en bereidt ze zich voor op haar rol in de thriller "Sunny", waarin ze een moeder speelt die alles wil doen om haar zoons te beschermen tegen een drugsbaron.

Er zijn ook nog twee andere films in ontwikkeling: "Maude v. Maude", een actiefilm met Halle Berry in de hoofdrol, en "The Initiative", een spionagethriller geregisseerd door Doug Liman ("Mr. & Mrs. Smith"). Deze projecten markeren Angelina's langverwachte terugkeer naar sterke rollen – een genre dat ze sinds "Salt" en "Wanted" perfect beheerst.

Uiteindelijk lijkt Angelina Jolie 2026 tegemoet te treden met een zeldzaam evenwicht: elegantie op de rode loper en kracht in haar carrièrekeuzes. Haar recente verschijning in Parijs was niet zomaar een "mode-moment", maar een stille boodschap: ondanks persoonlijke stormen blijft Angelina Jolie een veerkrachtig icoon, in staat haar licht te laten schijnen in een wereld die vaak donkerder is dan schitterend.