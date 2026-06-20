Op 32-jarige leeftijd schittert Ariana Grande op het podium in een "katachtige" look.

Ariana Grande keerde terug op het podium voor haar "Eternal Sunshine Tour", haar eerste tournee in bijna acht jaar. Om dit te vieren, koos de Amerikaanse zangeres voor een op katten geïnspireerde podiumoutfit: zwarte kant en een kattenmasker, voor een werkelijk theatrale entree.

De "katachtige" look die ieders aandacht trok.

Voor dit langverwachte moment droeg Ariana Grande een op maat gemaakt, korsetachtig zwart kanten minijurkje. Met een halterhals, een bijpassende kanten choker en opengewerkte panelen straalde de jurk een donkere, verfijnde uitstraling uit. Ze maakte de look compleet met lange, veterlaarzen tot boven de knie van Christian Louboutin en, het meest opvallend, een zwart masker in "Catwoman"-stijl, het absolute pronkstuk van deze katachtige outfit. Het geheel, gestyled door Law Roach, werd afgemaakt met haar kenmerkende hoge paardenstaart en grafische eyeliner.

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Een knipoog naar zijn wereld

Dit kattenmotief is allesbehalve onbelangrijk. Het is een directe verwijzing naar de videoclip van haar nummer "The Boy Is Mine", waarin Ariana Grande een katten-geïnspireerde look draagt. Trouwe fans zullen ook een knipoog herkennen naar haar beroemde kattenoortjes, die ze tussen 2014 en 2016 praktisch nooit afdeed. Door de jaren heen is dit motief uitgegroeid tot een waar kenmerk van haar visuele stijl.

Een langverwachte comeback

Los van de stijl, markeert dit optreden een keerpunt. De "Eternal Sunshine Tour", die op 6 juni in Oakland, Californië van start ging, begeleidt haar gelijknamige album dat in 2024 verschijnt. Dit is haar eerste optreden sinds 2019, na een aantal jaren waarin ze zich volledig aan de filmwereld wijdde, met name aan haar veelgeprezen rol als Glinda in "Wicked". Het spreekt voor zich dat haar fans, die lang hadden gewacht, deze artieste die terugkeerde naar de plek waar het allemaal begon, een triomfantelijk welkom heetten.

Met een outfit van zwart kant, een kattenmasker en een knipoog naar haar verleden, maakt Ariana Grande een langverwachte en perfect uitgevoerde comeback op het podium. Trouw aan haar flair voor het podium en haar oog voor detail, bewijst de zangeres dat ze niets van haar aantrekkingskracht heeft verloren. Eén ding is zeker: deze katachtige look zal een van de hoogtepunten van deze langverwachte tournee blijven.