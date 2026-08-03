Na kritiek te hebben gekregen op haar uiterlijk, vertelt dit model openhartig over haar lichaam na de bevalling.

Tien maanden na de geboorte van haar vierde kind blikte het Zuid-Afrikaans-Duitse model en influencer Nara Smith terug op een onverwachte wending. In oktober 2025 plaatste ze een foto van zichzelf kort na de bevalling. De reactie was direct en wijdverspreid: sommigen zagen het als een onbereikbaar ideaal, wat waarschijnlijk tot vergelijkingen tussen jonge moeders zou leiden.

Wat de foto niet liet zien

In de podcast Call her Daddy op 29 juli 2026 gaf Nara Smith een ander perspectief op de foto. Ze vertelde dat ze die ochtend nog had gehuild, dat ze niet meer in haar gebruikelijke broeken paste en dat ze boven haar streefgewicht zat. Hoewel de foto haar afbeeldt als iemand die voldoet aan de heersende schoonheidsidealen – slank figuur, make-up, nette vrijetijdskleding – en dus niet de veel diversere realiteit van postpartumlichamen weerspiegelt, gaf deze foto volgens haar niet volledig weer hoe ze zich destijds voelde.

Een detail dat de controverse verschuift: de foto weerspiegelde niet haar werkelijke toestand, maar een bevroren moment, dat vervolgens werd geïnterpreteerd als een performance, met het risico verwachtingen te wekken die ver afstaan van de ervaring van veel jonge moeders.

Een publicatie bedoeld als een verbinding, niet als een demonstratie.

Model en influencer Nara Smith legt uit dat ze zich wilde richten tot moeders die zichzelf na de bevalling niet meer herkenden. In het onderschrift dat ze destijds plaatste, beschreef ze "een lichaam dat verandert en uitrekt" en zei ze dat ze "lang had geprobeerd het terug te brengen naar de vorm van voor de zwangerschap, voordat ze die doelstelling opgaf". Nu zegt ze trots te zijn op wat haar lichaam heeft bereikt.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Nara Smith (@naraaziza)

Een oproep om te stoppen met de vergelijkingen.

Dit is de kern van haar betoog. Nara Smith wijst erop dat het herstel na de bevalling sterk verschilt van persoon tot persoon: sommige vrouwen krijgen hun figuur terug, anderen niet; sommige krijgen striemen, anderen niet. Ze pleit ervoor dat vrouwen elkaar in deze periode steunen, ongeacht hun situatie, en benadrukt de noodzaak van zelfcompassie na zo'n ingrijpende gebeurtenis.

Een periode die gekenmerkt werd door andere beproevingen.

In hetzelfde interview bespreekt Nara Smith de postnatale angst die ze ervoer na een eerdere bevalling en de kankerdiagnose van een van haar dochters. Ze legt uit dat ze ervoor koos om deze ervaring te delen in de hoop dat andere gezinnen zich minder geïsoleerd zouden voelen, en kondigde aan dat het kind in remissie was na de afronding van de behandeling.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Nara Smith (@naraaziza)

Dit verhaal belicht een spanning die inherent is aan sociale media: een foto die geplaatst wordt om verbinding te creëren, kan worden gezien als een norm waarnaar gestreefd moet worden. Door te laten zien wat er níét op de foto te zien is, herinnert Nara Smith ons eraan dat een foto van na de bevalling niets onthult van de geleefde ervaring die ermee gepaard gaat.