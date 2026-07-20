Op 61-jarige leeftijd geeft model Paulina Porizkova een inkijkje in haar bruiloft.

Léa Michel
@paulinaporizkov / Instagram

Het Tsjechisch-Zweeds-Amerikaanse model en actrice Paulina Porizkova deelde een glimp van haar bruiloft met comedyschrijver Jeff Greenstein, die plaatsvond aan een meer in Italië. Tussen de idyllische omgeving en haar op water geïnspireerde jurk bood Paulina Porizkova haar volgers een moment dat zowel elegant als ontroerend was.

Een geplooide jurk geïnspireerd op water.

Voor deze bijzondere dag koos Paulina Porizkova een jurk die de gelegenheid waardig was. Het volledig geplooide ontwerp was geïnspireerd op water en weerspiegelde de ligging aan het meer waar de ceremonie plaatsvond. Een creatie van vloeiendheid en beweging, waarbij de plooien de rimpelingen van het water oproepen. Een keuze die zowel poëtisch als verfijnd was, perfect in harmonie met de natuurlijke achtergrond van deze Italiaanse bruiloft.

Een idyllische omgeving in Italië

Het paar gaf elkaar het jawoord in een werkelijk idyllische omgeving. De bruiloft vond plaats aan de oevers van een meer in Italië, een romantische en vredige setting, perfect om de liefde te vieren. De combinatie van een spectaculair landschap en een ontspannen sfeer maakte deze locatie tot de ideale setting voor deze intieme gebeurtenis. Deze keuze weerspiegelde de wens van het paar om dit moment te beleven in een omgeving die zowel mooi als verfrissend was.

Een nieuw hoofdstuk op 61-jarige leeftijd.

Achter deze bruiloft schuilt een prachtig verhaal. Paulina Porizkova en Jeff Greenstein ontmoetten elkaar begin 2023. Dit huwelijk markeert een nieuw hoofdstuk in het leven van Paulina Porizkova. Ze staat al lang bekend om haar carrière, maar ook om haar openhartigheid over ouder worden en zelfacceptatie. Ze belichaamt een bepaald idee van voldoening op elke leeftijd. Door dit moment te delen, bewijst ze eens te meer dat het nooit te laat is om nieuw geluk te ervaren.

Met haar op water geïnspireerde jurk, idyllische omgeving en ontroerende liefdesverhaal bewijst Paulina Porizkova dat geluk op elke leeftijd te vinden is. Het zal haar fans ongetwijfeld in vervoering brengen.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
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