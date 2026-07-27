Deze actrice, die zelf aan bodydysmorfe stoornis heeft geleden, reflecteert op de druk die haar uiterlijk met zich meebrengt.

De Amerikaanse actrice en webvideomaker Lana Condor gaf een interview aan Refinery29 Australia ter gelegenheid van de release van haar nieuwe film, een survivalthriller die grotendeels onder water is opgenomen. Nadat ze in 2018 bekendheid verwierf met "To All the Boys I've Loved Before", bespreekt ze een onderwerp waar ze al jaren openlijk over spreekt: haar strijd met bodydysmorfe stoornis en hoe het is om op een filmset te werken waar je lichaam constant gefilmd wordt.

Een filmopname waarbij het lichaam op de voorgrond staat.

De film, geregisseerd door Jeff Wadlow, volgt vijf vrienden die tijdens een mislukte expeditie een haai tegenkomen. De film is vanaf 29 juli 2026 te streamen. De Amerikaanse actrice en webvideomaker Lana Condor vertelt dat haar eerste reactie na het lezen van het script heel direct was: ze dacht meteen dat ze volledig in beeld zou komen en dat ze ongeveer drie maanden lang in ultra-high definition gefilmd zou worden. Een feit dat ze naar eigen zeggen "goed heeft afgewogen voordat ze de rol accepteerde".

“Me veilig voelen in mijn lichaam”

Tijdens de pasbeurten legde Lana Condor uit dat ze een duidelijke voorwaarde had. Ze zei dat ze erop stond zich absoluut veilig in haar eigen lichaam te voelen. Ze voegde eraan toe dat ze de beperkingen van het genre begreep: in een film die zich in het water afspeelt, zijn lichamen constant in beeld. Het kostuumteam ontwierp daarom een badpak uit één stuk voor haar dat aan specifieke eisen voldeed, ontworpen om haar een zelfverzekerd gevoel te geven tijdens de opnames.

De angst voor de blikken van het publiek

Lana Condor erkent dat "zichzelf onder deze omstandigheden blootstellen een actrice in een kwetsbare positie plaatst." Ze zegt dat ze benieuwd is naar de discussie die haar keuze zal oproepen en hoopt dat die positief ontvangen zal worden. Lana Condor plaatst deze getuigenis in een bredere context: die van een industrie waar extreme dunheid opnieuw gewaardeerd wordt, waardoor de zichtbaarheid van andere lichaamstypes op het scherm nog steeds zeldzaam is.

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Een reflectie die verder gaat dan de kwestie van uiterlijk.

In hetzelfde interview verbreedt actrice Lana Condor de discussie door ook representatie erbij te betrekken. Ze is van mening dat er, ondanks de vooruitgang die de afgelopen jaren is geboekt, nog steeds te weinig hoofdrollen voor Aziatisch-Amerikaanse acteurs zijn geschreven. Wat haar motiveert om te blijven acteren, zegt ze, is "de wens dat kijkers zich gezien voelen." Een motivatie die ze direct koppelt aan haar relatie met het beeld en de manier waarop lichamen in films worden weergegeven.

De getuigenis van Lana Condor illustreert een subtiele maar reële verschuiving: die van actrices die vooraf onderhandelen over de voorwaarden waaronder ze worden gefilmd. Het is geenszins een strijdbare verklaring, maar de actrice beschrijft vooral een werkwijze waarbij persoonlijk comfort een legitiem professioneel criterium wordt.