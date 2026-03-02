Op 51-jarige leeftijd viert Victoria Beckham haar liefde voor Italië in een iconische lange jurk.

De Britse styliste, ontwerpster en zakenvrouw Victoria Beckham bewijst eens te meer dat ze de kunst van tijdloze elegantie perfect beheerst. Op Instagram deelde ze onlangs een spectaculaire foto, genomen in Portofino, Italië, waarop ze in een lange jurk met uitzicht op zee poseert. De foto is ter ere van haar parfum "Portofino '97" en een liefdesverhaal dat al bijna drie decennia duurt.

Een zwarte jurk met uitzicht op Portofino

Op de foto draagt Victoria Beckham een zwierige zwarte jurk met een hoge split. De diepe decolleté, de dunne bandjes en de soepele valling van de stof creëren een sensuele en uiterst elegante look, perfect passend bij de Italiaanse omgeving, tussen de glinsterende zee en een villa met uitzicht op de kust. Op zwarte sandalen met hakken, nonchalant leunend tegen een stenen balustrade, belichaamt ze het beeld van de verfijnde vrouw op een romantische mediterrane vakantie.

"De drang naar iets echts": een getransformeerde herinnering

In het onderschrift schreef Victoria Beckham : "De kick van iets echts", waarna ze de cruciale herinnering achter haar parfum "Portofino '97" deelde. Ze legt uit dat in 1997 "een rustige reis naar Portofino een herinnering werd die nooit is vervaagd en het begin van een liefde voor het leven", een zin die het parfum verankert in een oprecht verhaal van emotie en romantiek. Ze vertrouwt ook toe: "Ik herinner me het licht. Ik herinner me de geur van het hotel en hoe spannend die tijd was. Ik herinner het me alsof het gisteren was." In een paar woorden transformeert ze dit modebeeld in een herinnering, waarin de jurk, het landschap en het parfum allemaal hetzelfde verhaal vertellen.

Fans gecharmeerd door haar elegantie

In de reacties zijn internetgebruikers het unaniem: Victoria Beckham is "ongelooflijk elegant", "tijdloos" en "chiquer dan ooit". Velen prijzen haar vermogen om trouw te blijven aan haar minimalistische esthetiek en tegelijkertijd een chique en moderne look te behouden. Anderen benadrukken hoe zeer ze deze manier waarderen om een beautycampagne te koppelen aan oprechte emotie, waardoor de indruk ontstaat dat je een intiem moment deelt in plaats van simpelweg naar een reclame te kijken.

Met deze foto, genomen in Portofino, en deze chique zwarte maxi-jurk, doet Victoria Beckham veel meer dan alleen een parfum promoten. Ze viert een dierbare herinnering, een legendarische bestemming en een stijlvolle volwassenheid die haar fans inspireert.

"Je zou haar niet herkennen": Demi Moore verrast met een nieuw kapsel.

