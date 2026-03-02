Deze verrassende video van Rihanna zou haar grote muzikale comeback wel eens kunnen bevestigen.

Na jarenlang aan haar merken en gezinsleven te hebben gewijd, zou Rihanna een muzikale comeback kunnen maken? Een video die ze onlangs op sociale media plaatste, heeft de hoop van miljoenen fans weer aangewakkerd.

Een studio-optreden dat de geruchten weer aanwakkert.

In een kort filmpje dat online is gedeeld, is Rihanna te zien in een opnamestudio, met een koptelefoon op, geconcentreerd aan het werk. Hoewel er weinig details bekend zijn over de precieze inhoud van deze sessie, zorgden de beelden al snel voor veel ophef op sociale media. Dit ene fragment is genoeg om de speculaties rond haar langverwachte negende album, door haar fans gekscherend "R9" genoemd, weer aan te wakkeren.

Sinds de release van "Anti" in 2016 heeft de zangeres geen nieuwe studioalbums meer uitgebracht, afgezien van enkele incidentele samenwerkingen. Deze video, door haar fans gezien als een sterk signaal, is een van de meest concrete aanwijzingen voor een aanstaande muzikale comeback.

Tien jaar na "Anti" is er een langverwachte terugkeer.

Het album "Anti", dat in januari 2016 werd uitgebracht, bevestigde Rihanna's artistieke evolutie en liet een meer persoonlijke en experimentele sound horen. Het album bevatte met name het nummer "Work", een samenwerking met de Canadees-Amerikaanse rapper Drake, en werd zowel commercieel als door critici geprezen.

Sindsdien heeft de artiest talloze projecten buiten de muziekwereld nagestreefd. Rihanna heeft haar cosmeticamerk Fenty Beauty ontwikkeld, dat een belangrijke speler in de branche is geworden, evenals haar kledinglijn Savage X Fenty. Tegelijkertijd heeft ze een gezin gesticht met de Amerikaanse rapper A$AP Rocky. Deze diversificatie verklaart gedeeltelijk de afwezigheid van een nieuw album, hoewel ze de afgelopen jaren in interviews de geheimzinnigheid rond haar muzikale projecten heeft bewaard.

"R9": een project gehuld in mysterie.

De bijnaam "R9" circuleert al een aantal jaren onder fans en verwijst naar het negende studioalbum van de zangeres. Er is echter weinig officiële informatie vrijgegeven over de muzikale richting ervan. Rihanna heeft laten doorschemeren dat "het project niet per se de huidige trends zal volgen" en dat ze "iets anders wil bieden".

Deze wens om de tijd te nemen zou de lange pauze tussen de albums kunnen verklaren. De recente video, hoewel kort, suggereert dat het creatieve proces in volle gang is. Voor zijn fans is dat genoeg om hun enthousiasme weer aan te wakkeren.

Een comeback die verder gaat dan muziek.

Naast de impliciete aankondiging van een nieuw album, onderstreept deze reeks de gehechtheid van het publiek aan de artiest. Rihanna wordt niet alleen gedefinieerd door haar "commerciële successen": ze belichaamt een belangrijk cultureel icoon van de jaren 2000 en 2010. Elk optreden, elke hint die op sociale media wordt gedeeld, krijgt een bijzondere betekenis. Na een decennium van wachten wekt het vooruitzicht op een nieuw muzikaal hoofdstuk dan ook aanzienlijke verwachtingen.

Hoewel er nog geen officiële datum is bevestigd, zou deze verrassende video wel eens een teken kunnen zijn dat Rihanna's muzikale comeback dichterbij is dan we denken. Voor haar fans lijkt de hoop om eindelijk "R9" te horen nu tastbaarder dan ooit.