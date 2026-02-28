"Je bent adembenemend": Foto's van deze Amerikaanse actrice in Thailand zorgen voor veel ophef.

Victoria Justice, voormalig ster van de Amerikaanse sitcom "Victorious", zorgde onlangs voor veel ophef op sociale media met haar vakantiefoto's van Koh Samui in Thailand. De fotoserie, simpelweg voorzien van het onderschrift "Koh Samui 🌺🩵✨🍉🥥🌴" , verzamelde meer dan 250.000 likes en toonde haar stralende natuurlijke gloed bij een overloopzwembad.

Paradijselijk overloopzwembad

Op de hoofdfoto poseert de Amerikaanse actrice en singer-songwriter bij een turquoise zwembad. Vervolgens, gekleed in een kleurrijke gestreepte outfit en een open, oversized witte blouse, met haar haar in een hoge knot en een zonnebril, nipt ze aan een drankje. Haar gouden manicure en delicate oorbellen maken deze chique vakantielook compleet.

De post wisselt af tussen strandgezichten bij zonsondergang, kleurrijke Thaise gerechten, exotische sapjes en ontspannen poses. Van het ongerepte strand tot de kokospalmen, Victoria legt de essentie van tropische luxe vast, terwijl ze tegelijkertijd authentiek en stralend blijft.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Victoria Justice (@victoriajustice)

Fans vol bewondering.

Een fanaccount prijst "het perfecte zwembad, de zeebries en het serene zelfvertrouwen". Reacties stromen binnen: "Je maakt Thailand nóg mooier!" , "Ik geniet er volop van!" , "Subliem!". Anderen voegen eraan toe: "Dit licht is onwerkelijk", "Het lijkt wel een levende ansichtkaart", "Hoe krijg je het voor elkaar om zo te stralen?". De post wordt overspoeld met emoji's van zon, golven en hartjes, terwijl fans al smachten naar het geheime adres van de villa en het merk van haar tweekamerappartement.

Binnen enkele uren hadden de foto's van Victoria Justice duizenden likes en shares verzameld. Sommigen omschreven haar als "de belichaming van zonneschijn", terwijl anderen haar prezen om haar "moeiteloze, natuurlijke elegantie". Met turquoise accenten, een goudbruine huid en een serene glimlach leken de beelden de tijd even stil te zetten.

Victoria Justice combineert op briljante wijze series, muziek en spontane strandmomenten. Deze Thaise foto's herinneren ons aan haar "tijdloze aantrekkingskracht", waarmee ze het publiek blijft boeien.