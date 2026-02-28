Search here...

"Je bent adembenemend": Foto's van deze Amerikaanse actrice in Thailand zorgen voor veel ophef.

Anaëlle G.
@victoriajustice/Instagram

Victoria Justice, voormalig ster van de Amerikaanse sitcom "Victorious", zorgde onlangs voor veel ophef op sociale media met haar vakantiefoto's van Koh Samui in Thailand. De fotoserie, simpelweg voorzien van het onderschrift "Koh Samui 🌺🩵✨🍉🥥🌴" , verzamelde meer dan 250.000 likes en toonde haar stralende natuurlijke gloed bij een overloopzwembad.

Paradijselijk overloopzwembad

Op de hoofdfoto poseert de Amerikaanse actrice en singer-songwriter bij een turquoise zwembad. Vervolgens, gekleed in een kleurrijke gestreepte outfit en een open, oversized witte blouse, met haar haar in een hoge knot en een zonnebril, nipt ze aan een drankje. Haar gouden manicure en delicate oorbellen maken deze chique vakantielook compleet.

De post wisselt af tussen strandgezichten bij zonsondergang, kleurrijke Thaise gerechten, exotische sapjes en ontspannen poses. Van het ongerepte strand tot de kokospalmen, Victoria legt de essentie van tropische luxe vast, terwijl ze tegelijkertijd authentiek en stralend blijft.

Fans vol bewondering.

Een fanaccount prijst "het perfecte zwembad, de zeebries en het serene zelfvertrouwen". Reacties stromen binnen: "Je maakt Thailand nóg mooier!" , "Ik geniet er volop van!" , "Subliem!". Anderen voegen eraan toe: "Dit licht is onwerkelijk", "Het lijkt wel een levende ansichtkaart", "Hoe krijg je het voor elkaar om zo te stralen?". De post wordt overspoeld met emoji's van zon, golven en hartjes, terwijl fans al smachten naar het geheime adres van de villa en het merk van haar tweekamerappartement.

Binnen enkele uren hadden de foto's van Victoria Justice duizenden likes en shares verzameld. Sommigen omschreven haar als "de belichaming van zonneschijn", terwijl anderen haar prezen om haar "moeiteloze, natuurlijke elegantie". Met turquoise accenten, een goudbruine huid en een serene glimlach leken de beelden de tijd even stil te zetten.

Victoria Justice combineert op briljante wijze series, muziek en spontane strandmomenten. Deze Thaise foto's herinneren ons aan haar "tijdloze aantrekkingskracht", waarmee ze het publiek blijft boeien.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Ik ben gepassioneerd door mode en altijd op zoek naar trends die onze tijd weerspiegelen. Ik vind het geweldig om te observeren hoe mensen zich kleden, waarom ze dat doen en wat mode over ons onthult. Naast de catwalks en silhouetten, zijn het de verhalen die me echt fascineren.
Article précédent
Op 51-jarige leeftijd straalt Penélope Cruz in Londen in een sculpturale zwarte jurk.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Op 51-jarige leeftijd straalt Penélope Cruz in Londen in een sculpturale zwarte jurk.

De Spaanse actrice Penélope Cruz, die momenteel de film "The Bride!" van regisseur Maggie Gyllenhaal promoot, maakte grote...

Serena Williams schittert in een zeldzame video met haar dochter, waarin ze een trui-jurk draagt.

Serena Williams deelde onlangs een Instagram-reel met twee outfits en een lief moment met haar jongste dochter, Adira...

Adriana Lima zet met een "natuurlijke" look de sociale media in vuur en vlam.

Adriana Lima, Braziliaans model en beroemd ambassadrice van het merk Victoria's Secret, zorgde onlangs voor opschudding met een...

Op de rode loper breekt deze actrice de regels met een nonchalant detail.

Op de rode loper worden outfits vaak tot in de puntjes uitgedacht. Tijdens de César Awards van 2026...

César Awards 2026: Isabelle Adjani roept mannen op om "op te komen voor vrouwen"

Op 26 februari 2026 creëerde Isabelle Adjani in de Olympia een van de meest memorabele momenten van de51e...

Deze 38-jarige actrice vertelt openhartig over haar problemen met borstvoeding en de uitdagingen van het moederschap.

De Amerikaanse actrice, singer-songwriter, schrijfster, styliste en producer Hilary Duff spreekt openhartig over haar worstelingen met borstvoeding, een...

© 2025 The Body Optimist