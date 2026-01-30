Deva Cassel, dochter van Monica Bellucci, schittert op de catwalk in een gouden jurk tijdens de Fashion Week.

De Frans-Italiaanse model en actrice Deva Cassel, dochter van de Italiaanse actrice en model Monica Bellucci en de Frans-Braziliaanse acteur, regisseur en producent Vincent Cassel, straalde en straalde zelfverzekerdheid uit in haar stijl en stal opnieuw de show. Tijdens de Elie Saab Haute Couture lente/zomer 2026 show maakte ze furore in een weelderige gouden jurk, die rechtstreeks uit een modern sprookje leek te komen.

Een opgeschort moment in het Palais de Chaillot

In de spectaculaire omgeving van het Palais de Chaillot in Parijs betrad Deva Cassel de catwalk en belichaamde ze perfect de tijdloze elegantie die zo kenmerkend is voor het Libanese modehuis. Haar betoverende jurk, volledig met de hand geborduurd, onderscheidde zich door een top van gouden pailletten die overgingen in zilver, wat de ontmoeting van de zon en de maan symboliseerde. De beige stof, vederlicht, golfde bij elke stap en bood een visueel ballet van licht en beweging.

Haar lange, licht golvende zwarte haar omlijstte haar gezicht en versterkte haar magnetische uitstraling. Het geboeide publiek had alleen oog voor deze verschijning van bijna filmische schoonheid – een duidelijke erfenis van haar beroemde moeder, Monica Bellucci, maar met een eigen, unieke touch.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Deva Cassel (@devacassel.uxxi)

De nieuwe muze van de catwalks

Sinds haar debuut in 2020 als het gezicht van Dolce & Gabbana's Dolce Shine-parfum heeft Deva Cassel zich gevestigd als een van de toonaangevende figuren van de nieuwe generatie modellen. Op slechts 21-jarige leeftijd loopt ze al catwalks voor de grootste modehuizen – Jacquemus, Courrèges, Coperni, en nu ook meerdere keren voor Elie Saab, wiens stijl ze met haar natuurlijke poëzie perfect lijkt te belichamen.

In oktober 2025 opende ze al de show van het Libanese modehuis in een opvallend chique kaki outfit, en vervolgens in een top van pythonleer. Deze keer zet ze in haar etherische gouden jurk een volgende stap in haar opmars naar de sterrenstatus en bevestigt ze haar talent en unieke charisma.

Een sublieme erfenis

Als dochter van Monica Bellucci en Vincent Cassel staat ze onvermijdelijk in de schijnwerpers. Deva Cassel weet echter, door haar eigen weg in de mode te bewandelen, een balans te vinden tussen erfgoed en onafhankelijkheid. Hoewel ze de mediterrane elegantie en betoverende blik van haar moeder deelt, voegt ze daar een moderne, bijna spirituele energie aan toe die zowel ontwerpers als het publiek aanspreekt.

In de vergulde zalen van het Palais de Chaillot liep Deva Cassel niet zomaar over de catwalk – ze belichaamde elegantie en artistieke expressie. In een gouden jurk van Elie Saab bewees de dochter van het iconische Franse filmkoppel dat ze niet zomaar "de dochter van" was, maar een muze op zich, klaar om haar eigen verhaal in de schijnwerpers te schrijven.