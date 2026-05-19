Bella Hadid maakte een opvallende entree in Cannes in een gouden jurk.

Op 18 mei 2026 maakte het Amerikaanse model Bella Hadid een veelbesproken verschijning op een groot liefdadigheidsgala in Le Cannet, in de marge van het filmfestival van Cannes. Ze koos voor een opvallend stralende look, gehuld in een lange, glinsterende gouden jurk die alle schijnwerpers op zich gericht kreeg. Deze verschijning diende als een herinnering, mocht die nog nodig zijn, aan haar unieke uitstraling op de internationale rode loper.

Een glinsterende gouden jurk

Het pronkstuk van deze verschijning was haar gouden jurk, die een stralende en warme elegantie uitstraalde. De stof, die zo was ontworpen dat hij continu glinsterde, ving elk lichtstraaltje op en veranderde elke stap van Bella Hadid in een spel van reflecties. Dit gouden kleurenpalet, bijzonder geschikt voor avondgelegenheden, weerspiegelde de grootse traditie van galajurken en gaf Bella Hadids silhouet een bijna mythische dimensie. De vloeiende valling van de jurk, zonder overmatige versieringen, benadrukte de stof zelf als de voornaamste bron van glans.

Een stralende verschijning

Deze gouden jurk werd perfect aangevuld door een zorgvuldig samengestelde make-up die de algehele kleurbalans respecteerde. Bella Hadids gezicht, verlicht door een frisse en stralende teint, koos voor ingetogen elegantie. Haar natuurlijk gestylde haar viel vrij over haar schouders en bewoog gracieus mee met elke beweging. In plaats van de jurk te overschaduwen met talloze accessoires, koos Bella Hadid voor een opvallende aanwezigheid, gecentreerd rond licht en textuur – een stijlkenmerk van haar meest succesvolle verschijningen.

Een veelbesproken aanwezigheid in Cannes

Samen met haar 26-jarige broer Anwar en hun moeder Yolanda maakte Bella Hadid een opvallende entree op het gala. Deze verschijning maakte deel uit van een al drukke agenda voor het model in Cannes. De dag ervoor was ze samen met haar broer gespot bij de première van de film "Garance", die in competitie meedraaide op het festival. Deze sterke aanwezigheid gedurende het festival getuigt van de centrale rol die mode nog steeds speelt in het Cannes-ecosysteem, op het kruispunt van film, de rode loper en opkomende internationale stijliconen.

Met deze gouden jurk creëert Bella Hadid een van de meest herkenbare looks van het 79e filmfestival van Cannes. Een meesterwerk op het gebied van stijl, waarin licht, stof en make-up samenkomen om een werkelijk onvergetelijke verschijning te creëren.

Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
Bij het zwembad geeft Elizabeth Hurley tips over hoe je gefotografeerd moet worden.
In een met kristallen geborduurde jurk straalde Sharon Stone op de rode loper van Cannes.

