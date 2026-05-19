Bij het zwembad geeft Elizabeth Hurley tips over hoe je gefotografeerd moet worden.

De Britse actrice, model en producente Elizabeth Hurley is een onbetwist icoon van zomerse beelden. Onlangs deelde ze op Instagram haar beste tip voor het maken van fantastische foto's bij het zwembad.

Een Instagram-post die veel reacties oproept.

Elizabeth Hurley beheerst de kunst van de zonovergoten selfie. Ze plaatste een reeks foto's bij het zwembad op haar Instagram-account, waarop ze poseert terwijl ze in de zon ligt te luieren. Ze deelde niet zomaar de foto's, maar voegde er een bericht aan toe dat al snel een praktische tip werd voor iedereen die opziet tegen het maken van foto's in strandkleding. Deze vriendelijke en humoristische aanpak zorgde direct voor een golf van enthousiaste reacties van haar volgers.

Zijn belangrijkste tip: ga liggen.

In het onderschrift van haar bericht komt Elizabeth Hurley meteen ter zake: "Gefotografeerd worden kan eng zijn, dus hier is mijn nummer één tip: GA LIGGEN!!" De actrice benadrukt de effectiviteit van deze houding: in een horizontale positie strekt het lichaam zich vanzelf uit en verdwijnen de gebruikelijke ongemakkelijke hoekjes als sneeuw voor de zon. Volgens Elizabeth Hurley is het de ultieme truc, toegankelijk voor iedereen, zonder filters of studioverlichting.

Zonnebrillen, "onmisbare bondgenoten"

De tweede pijler van de Hurley-methode: een zonnebril. Dit zomeraccessoire speelt een dubbele rol in haar techniek. Het beschermt de ogen natuurlijk tegen direct zonlicht, maar het voegt ook een stijlvolle dimensie toe aan de foto en straalt direct zelfvertrouwen uit. In combinatie met de liggende pose vormt de zonnebril volgens Elizabeth Hurley een simpele formule: een chique en geslaagde foto in seconden, zonder overmatige voorbereiding of ingewikkelde enscenering.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)