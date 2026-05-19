Bij het zwembad geeft Elizabeth Hurley tips over hoe je gefotografeerd moet worden.

Fabienne Ba.
@elizabethhurley1 / Instagram

De Britse actrice, model en producente Elizabeth Hurley is een onbetwist icoon van zomerse beelden. Onlangs deelde ze op Instagram haar beste tip voor het maken van fantastische foto's bij het zwembad.

Een Instagram-post die veel reacties oproept.

Elizabeth Hurley beheerst de kunst van de zonovergoten selfie. Ze plaatste een reeks foto's bij het zwembad op haar Instagram-account, waarop ze poseert terwijl ze in de zon ligt te luieren. Ze deelde niet zomaar de foto's, maar voegde er een bericht aan toe dat al snel een praktische tip werd voor iedereen die opziet tegen het maken van foto's in strandkleding. Deze vriendelijke en humoristische aanpak zorgde direct voor een golf van enthousiaste reacties van haar volgers.

Zijn belangrijkste tip: ga liggen.

In het onderschrift van haar bericht komt Elizabeth Hurley meteen ter zake: "Gefotografeerd worden kan eng zijn, dus hier is mijn nummer één tip: GA LIGGEN!!" De actrice benadrukt de effectiviteit van deze houding: in een horizontale positie strekt het lichaam zich vanzelf uit en verdwijnen de gebruikelijke ongemakkelijke hoekjes als sneeuw voor de zon. Volgens Elizabeth Hurley is het de ultieme truc, toegankelijk voor iedereen, zonder filters of studioverlichting.

Zonnebrillen, "onmisbare bondgenoten"

De tweede pijler van de Hurley-methode: een zonnebril. Dit zomeraccessoire speelt een dubbele rol in haar techniek. Het beschermt de ogen natuurlijk tegen direct zonlicht, maar het voegt ook een stijlvolle dimensie toe aan de foto en straalt direct zelfvertrouwen uit. In combinatie met de liggende pose vormt de zonnebril volgens Elizabeth Hurley een simpele formule: een chique en geslaagde foto in seconden, zonder overmatige voorbereiding of ingewikkelde enscenering.

Een bericht dat nader moet worden toegelicht.

Elizabeth Hurley heeft zich gevestigd als een prominent figuur in de modellen- en filmwereld, met name door haar rollen in "Austin Powers" en "Bedazzled", en haar langdurige samenwerking met Estée Lauder. Ze heeft ook haar eigen badkledingmerk, Elizabeth Hurley Beach. Deze publicatie is dan ook een voortzetting van een aanpak die de Britse actrice al jaren hanteert.

Het is echter belangrijk om één cruciaal punt te onthouden: er bestaat geen 'juiste' manier van poseren, noch een lichaam dat 'geoptimaliseerd' hoeft te worden voor fotografie. Iedereen mag zichzelf zijn, zonder te proberen de houding te 'corrigeren' of de camerahoek te 'manipuleren'. Foto's mogen geen bron van druk of vergelijking worden: je hoeft niet te gaan liggen, jezelf in allerlei bochten te wringen of ongeschreven regels te volgen om 'er goed uit te zien op een foto'. Het belangrijkste is dat je je op je gemak voelt, zonder van de fotoshoot een oefening in perfectie te maken.

Uiteindelijk kunnen de adviezen van Elizabeth Hurley weliswaar inspiratie bieden voor eenvoudige foto's, maar ze mogen geen regels worden die je moet volgen of een criterium voor goedkeuring. Een geslaagde foto hoeft niet aan precieze regels te voldoen: hij kan simpelweg een moment, een stemming of spontaniteit weergeven, zonder enige vorm van enscenering.

Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
Op 60-jarige leeftijd trekt deze zangeres de aandacht in een metallic jurk.

