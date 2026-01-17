"Iconisch," "verontrustend": Bella Hadids verschijning lokt reacties uit

Het Amerikaanse model Bella Hadid zorgde onlangs voor veel ophef tijdens de première van "The Beauty", de nieuwe thriller van Ryan Murphy. Haar rode Schiaparelli-jurk riep een golf van reacties op, variërend van fascinatie tot ongemak. Eén jurk, één silhouet, één debat.

Een vurige rode kleur, een kenmerk van haute couture.

De lange jurk, vervaardigd door het modehuis Schiaparelli, bekend om zijn sculpturale en conceptuele creaties, omhulde Bella Hadids figuur in een rijke rode satijnen stof. De halterhals omlijstte elegant haar hals, terwijl een voorgevormd borststuk, geïnspireerd op de menselijke anatomie, een opvallend visueel effect creëerde. Dit detail deed denken aan de gedurfde silhouetten die het label van oudsher kenmerkt.

In 2021 maakte Bella Hadid furore op het filmfestival van Cannes met een zwarte jurk versierd met gouden ademhalingsorganen. Haar band met Schiaparelli, die meer was dan een samenwerking, groeide uit tot een volwaardige artistieke samenwerking.

Een jurk ontworpen als een rol

De scharlakenrode kleur weerspiegelt het personage Ruby, dat ze vertolkt in de serie "The Beauty". In de openingsscène van de film verschijnt Bella in een rode outfit op een motor, met een vastberaden blik en een scherpe houding. De première kreeg daardoor de sfeer van een performance, waarbij de grenzen tussen actrice en muze vervaagden. Het contrast tussen de zwierige stof en het strakke lijfje versterkte deze dualiteit: tussen kracht en kwetsbaarheid. Wat accessoires betreft, was alles minimalistisch: lakleren pumps, ingetogen maar verfijnde make-up, lippen in dezelfde kleur als de jurk en een keurig gestyled kapsel.

Gemengde reacties: bewondering en ongemak.

Zoals wel vaker het geval is bij Bella Hadid, waren de reacties al snel verdeeld.

Aan de kant van de lofbetuigingen: "sculpturaal" , "onvergetelijk" of zelfs "een moderne visie op haute couture" .

Aan de kritische kant: "verontrustend" , "te suggestief" of zelfs "overdreven enscenering" .

Het centrale onderdeel van de outfit – dit met trompe-l'œil gevormde borstschild – intrigeert evenzeer als het de meningen verdeelt. In 2026 onthullen deze esthetische keuzes een breuklijn tussen twee visies op mode: de ene expressief en ongefilterd; de andere meer conservatief.

Een silhouet dat vragen oproept

Bella Hadid is er niet vies van om een gedurfde stijlstatement te maken. Sinds haar debuut heeft ze geëxperimenteerd met tot nadenken stemmende kledingstijlen: onverwachte snitten, verrassende stoffen en meer. Elke verschijning wordt een speelveld voor visuele experimenten. Ze speelt met lijnen, volumes en verwachtingen. Voor ontwerpers is haar lichaam een levend canvas, een middel tot expressie.

Het gebeeldhouwde borstpantser, een nieuw expressieveld.

Dit detail, geïnspireerd op antieke sculpturen, geeft een nieuwe invulling aan gestructureerde kleding: het is geen verhulling, geen onthulling, maar een transformatie. Schiaparelli omarmt deze "nieuwe trend" van suggereren zonder te tonen, van het styliseren van het lichaam in plaats van het te onthullen. Tegen 2026 zullen verschillende modehuizen dit voorbeeld volgen: voorgevormde stukken bij Coperni, gestileerde anatomische elementen bij Balmain en Mugler. Deze stijl ontwikkelt zich tot een taal op zich, waarin hoogwaardig vakmanschap wordt gecombineerd met een krachtige visuele boodschap.

Bella Hadid belichaamt een bepaald idee van hedendaagse mode: intellectueel, theatraal, soms ongemakkelijk. Ze streeft er niet naar om koste wat kost te behagen, maar om een visie uit te drukken. Haar verschijning in New York laat geen ruimte voor onverschilligheid. En dat is precies wat haar al jarenlang tot een van de meest geobserveerde – en besproken – figuren in de modewereld maakt.