Op 60-jarige leeftijd trekt deze zangeres de aandacht in een metallic jurk.

In Las Vegas zorgde de Canadese countryzangeres Shania Twain voor een van de meestbesproken optredens tijdens de 61e Academy of Country Music Awards. Ze presenteerde de show voor het eerst en koos voor een oogverblindende look: een lange, zilveren jurk met pailletten en een glinsterende dierenprint. Deze verschijning vatte haar esthetische voorkeuren perfect samen: het licht omarmen, ermee meebewegen en een uitstraling creëren die zowel retro als uitgesproken eigentijds was.

Een zilveren jurk, geheel in het licht.

Het middelpunt van deze verschijning was een lange, zilveren jurk, volledig bedekt met pailletten, die tot op de grond reikte en al het licht op de rode loper ving. De strapless jurk had een rechte snit die de buste accentueerde en tegelijkertijd Shania Twains schouders elegant onthulde. De dichtheid van de pailletten gaf de jurk een bijna metallic glans, die deed denken aan de gouden eeuw van de pop- en countrymuziek van decennia geleden. De vloeiende, zorgvuldig vervaardigde draperie gaf de jurk een bijna sculpturaal karakter.

Wat deze outfit zo uniek maakt, is allereerst het ontwerp. Een gestileerd dierensilhouet is direct gecreëerd door de pailletten over de hele stof, in een subtiele overgang van zilver- en grijstinten. De dierenprint, een klassieker in de countrymode, is hier op een grafische en uitgesproken moderne manier opnieuw uitgevonden: geen opgeplakt motief, maar een werkelijk stralende compositie die zich lijkt te openbaren bij elke beweging van Shania Twain.

Leren handschoenen met studs, een opvallend kenmerk.

Om haar look compleet te maken, koos Shania Twain voor een paar zwarte handschoenen die volledig met studs bedekt waren. Deze gedurfde en onverwachte keuze contrasteert met de zachtheid van de metallic jurk en creëert een fascinerende stilistische spanning tussen de strengheid van rock en het oogverblindende spektakel van de show. Dit detail is allesbehalve een bijkomstigheid, maar structureert juist de algehele look: het verlengt de arm, trekt de aandacht en voegt een vleugje lef toe.

Kostbare sieraden en afwerkingen

Voor haar sieraden koos Shania Twain voor hangende oorbellen in combinatie met een bijpassende ketting, wat een vleugje elegantie toevoegt zonder de algehele look te overheersen. De keuze voor een perfect op elkaar afgestemde sieradenset, in plaats van een overvloed aan stukken, getuigt van een gevoel van ingetogenheid dat terug te vinden is in het kleurenpalet van de outfit. Zilver en grijs domineren het geheel en creëren een chromatische eenheid die de visuele impact versterkt zonder een onsamenhangend effect te geven.

De terugkeer van de pony, een iconisch schoonheidsideaal.

Wat haar kapsel betreft, onthulde Shania Twain een ware transformatie op de rode loper: een perfect gevormde, rechte pony die haar gezicht omlijst en haar een frisse, nieuwe look geeft. Onder deze nieuwe pony vallen haar lange kastanjebruine lokken tot op haar schouders. Deze verandering laat zien dat ze zichzelf voortdurend opnieuw kan uitvinden zonder ooit haar identiteit te verliezen.

Een verschijning vol uitstraling.

Deze hele verschijning vertelt een verhaal: Shania Twain wilde, door voor het eerst de rol van presentatrice bij de ACM Awards op zich te nemen, dit moment markeren met een outfit die haar "dubbele identiteit" als country-icoon en popster belichaamt. De keuze voor een metallic jurk met dierenprint, gecombineerd met grafische accessoires, vat deze dubbele identiteit samen met een zeldzame elegantie.

Deze verschijning in Las Vegas op 17 mei 2026 zal ongetwijfeld een van de meest memorabele mode-momenten van de ACM Awards van dit jaar blijven. Shania Twain gaf meer dan alleen een modekeuze; ze demonstreerde haar stijlvolle uitstraling: ze bewees dat genialiteit, uitstraling en lef tijdloos zijn.