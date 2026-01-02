Celine Dion doorbreekt haar stilte met een ontroerende nieuwjaarsboodschap.

Celine Dion verbrak op 31 december 2025 haar lange stilte op sociale media met een emotionele video om 2026 te verwelkomen. Gekleed in een witte jas en een sprankelende top met pailletten, straalt de zangeres en wenst ze het nieuwe jaar in het Engels, met Franse ondertiteling.

Een universele boodschap van gezondheid en vrede.

"Moge dit jaar u gezondheid, geluk en innerlijke rust brengen," zei ze geëmotioneerd. Ze vervolgde zachtjes: "Ik hoop dat u plezier vindt in de kleine dingen, kracht in moeilijke tijden en vreugde in de herinneringen met uw geliefden."

Een onbreekbare band met zijn fans.

Ontroerd door de vele steunbetuigingen die ze de afgelopen maanden heeft ontvangen, is Céline Dion haar fans niet vergeten: "Bedankt dat jullie me in jullie harten dragen, jullie zijn altijd in de mijne." Ze sluit haar bericht liefdevol af: "Van mijn familie aan die van jullie, ik wens jullie een gelukkig nieuwjaar. Dikke kusjes!"

Tussen humor en onvergetelijke momenten.

Een paar dagen eerder had de artiest haar volgers verrast door zich voor Kerstmis 2025 als de Grinch te verkleden en "All By Myself" met zelfspot ten gehore te brengen. Haar laatste publieke optreden was tijdens de opening van de Olympische Spelen van Parijs 2024, waar ze het publiek ontroerde met een vertolking van "Hymne à l'amour" (Hymne aan de Liefde). Ondanks haar artistieke pauze, die in 2022 begon vanwege stijfheid, houdt Céline Dion zo contact met haar fans.

Een golf van steun en bewondering.

De video genereerde al snel miljoenen views en reacties. Fans prezen haar kracht: "Koningin! Jouw moed inspireert ons." Ook beroemdheden spraken hun bewondering voor haar uit. Voor velen is Céline een symbool van hoop voor mensen met chronische ziekten.

Een jaar gewijd aan de liefde

Céline, moeder van René-Charles (24) en de tweeling Eddy en Nelson (15), beschrijft haar gezin als haar lichtpunt. Hoewel er nog geen aankondiging is gedaan over een terugkeer naar het podium, straalt haar boodschap sereniteit en optimisme uit, wat suggereert dat ze een rustig jaar tegemoet gaat, gericht op wat er echt toe doet.

Met deze boodschap herinnert Céline Dion ons eraan dat, zelfs in moeilijke tijden, vriendelijkheid en delen essentieel blijven. Zonder beloftes of spectaculaire aankondigingen biedt ze haar fans wat haar het meest dierbaar is: haar stem, haar gevoeligheid en een boodschap van universele hoop.