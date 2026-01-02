Op het warme zand maakt Heidi Klum furore tijdens de jaarwisseling.

Heidi Klum vierde de komst van 2026 op St. Barts, op Nikki Beach, waar DJ Diplo een exclusieve set draaide. Het Duits-Amerikaanse model, tv-presentatrice en actrice deelde verschillende foto's en video's van haar oudejaarsviering, waarop ze in badkleding op het witte zand poseert.

Tropische feestjes met haar man en vrienden.

Heidi Klum arriveerde met haar echtgenoot, Tom Kaulitz. De foto's tonen het stel hand in hand wandelend over het strand, genietend van de zonsondergang. Ze droeg een bruine panty, een witte pet en een zonnebril. Later verscheen ze in het water en op het strand, vergezeld door Tom. Vrienden sloten zich bij hen aan, waaronder fotograaf Antoine Verglas. De foto's leggen momenten vast van zwemmen, wandelen en ontspannen aan het water.

Enthousiaste reacties van fans

De berichten van Heidi Klum kregen duizenden likes. Haar volgers prezen haar feestelijke energie in de reacties: "Je bent geweldig!" en "Geniet ervan!" , samen met talloze hartjes- en palmboom-emoji's. Fans waardeerden duidelijk haar spontane manier om deze tropische oudejaarsavond te vieren.

Te midden van zonneschijn, fijn zand en een feestelijke sfeer bewees Heidi Klum eens te meer haar gevoel voor glamour en feestelijkheid. Deze oudejaarsavond 2026 op St. Barts, gevuld met liefde, vriendschap en muziek, illustreert perfect haar kunst om van het moment te genieten. Nikki Beach St. Barts verwelkomde ook andere beroemdheden voor de jaarwisseling, waarmee de locatie zich opnieuw profileerde als een populaire plek voor de feestdagen.