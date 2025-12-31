In de zon laat Elizabeth Hurley (60 jaar) haar figuur zien.

Elizabeth Hurley blijft een onwrikbaar zelfvertrouwen uitstralen. De Britse actrice, model en producer deelde een foto in badpak op Instagram, waarmee ze de essentie van een verlengde zomer ondanks de winter vastlegde en een fototruc onthulde die ze van een grote naam in de mode had geleerd.

Een outfit in de stijl van een "maffiavrouw" die haar figuur accentueert.

In deze post poseert Elizabeth Hurley op een zonnig strand in een badpak met luipaardprint en gouden kettingen, een Y2K-trend die doet denken aan de "maffiavrouwen" en haar figuur accentueert. Het diep uitgesneden driehoekige topje en broekje, versierd met kettingen en metalen sluitingen, passen perfect bij haar gebruinde huid en kastanjebruine haar met blonde highlights.

Enkele dagen nadat ze Kerstmis had gevierd in bijpassende feestelijke pyjama's met haar partner Billy Ray Cyrus, koos de actrice uit "Austin Powers" en "Royals" voor een zomerse look: haar kenmerkende smokey eye make-up, zwarte eyeliner, nude lippen en oorringen voor een vleugje glamour. Het onderschrift? "Life's a beach", simpel en treffend.

De onfeilbare fototruc die ik van Steven Meisel heb geleerd.

Elizabeth Hurley poseert niet alleen; ze deelt een tip die ze opdeed tijdens haar eerste fotoshoot voor de cover van de Amerikaanse Vogue in 1998, gefotografeerd door de legendarische fotograaf Steven Meisel. "Meisel leerde me hoe essentieel tegenlicht is voor een flatterende strandfoto," legt ze uit. Op de foto demonstreert ze de techniek door tegen een kokospalm te leunen, waarbij het zonlicht op de achtergrond een lichtgevende halo creëert die haar figuur accentueert en haar huid laat stralen. Het is een truc die ze tot op de dag van vandaag gebruikt voor "perfecte" resultaten.

Elizabeth Hurley belichaamt het ideaalbeeld van glamoureus en sportief ouder worden. Als oprichtster van haar eigen merk verschijnt ze het hele jaar door regelmatig in badkleding. Deze post, gedeeld eind 2025, inspireert duizenden fans die haar schoonheid in de zon bewonderen.