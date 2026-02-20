Cindy Crawford viert haar 60e verjaardag met een look die rechtstreeks uit de jaren 90 lijkt te komen.

Cindy Crawford bewijst eens te meer dat stijl geen leeftijdsgrens kent. Het catwalkicoon vierde haar verjaardag met tijdloze elegantie door terug te grijpen naar een look uit de jaren 90, het decennium dat haar tot een wereldster maakte.

Een feest vol stijlvolle nostalgie.

Het Amerikaanse model trapte haar festiviteiten af met een fotoshoot voor haar beautymerk in Santa Monica. Gekleed in een felpaarse zijden slipjurk wist ze haar fans direct te betoveren. Deze modekeuze deed denken aan de mooiste looks uit het supermodeltijdperk, een mix van sensualiteit en eenvoud. De foto's die ze op Instagram plaatste, roepen herinneringen op aan de oogverblindende beginjaren van het model in de jaren 90 – een decennium waarin de slipjurk de rode lopers en tijdschriftcovers domineerde.

Een dubbele uitstraling, ergens tussen elegantie en natuurlijkheid in.

Voor de rest van de fotoshoot ruilde Cindy Crawford haar zijden jurk in voor een veel meer ontspannen outfit: een witte gebreide trui, ingestopt in een high-waisted, verwassen jeans. Deze terugkeer naar een casual-chique stijl illustreert perfect de balans die ze altijd heeft weten te vinden tussen verfijning en toegankelijkheid. Of ze nu haar kenmerkende volumineuze föhnkapsel droeg of haar haar los liet vallen, het supermodel straalde met een prachtige make-up, die de Californische stijl weerspiegelde die ze al decennia lang belichaamt.

Kortom, Cindy Crawford koos ervoor om haar verjaardag te vieren zoals ze haar carrière heeft geleefd: met elegantie, moderniteit en een vleugje nostalgie. Door haar verjaardag in een levendige paarse outfit te vieren, geeft ze een duidelijke boodschap af: charisma kent geen houdbaarheidsdatum – mocht iemand daar nog aan twijfelen.