Search here...

Cindy Crawford viert haar 60e verjaardag met een look die rechtstreeks uit de jaren 90 lijkt te komen.

Léa Michel
@cindycrawford/Instagram

Cindy Crawford bewijst eens te meer dat stijl geen leeftijdsgrens kent. Het catwalkicoon vierde haar verjaardag met tijdloze elegantie door terug te grijpen naar een look uit de jaren 90, het decennium dat haar tot een wereldster maakte.

Een feest vol stijlvolle nostalgie.

Het Amerikaanse model trapte haar festiviteiten af met een fotoshoot voor haar beautymerk in Santa Monica. Gekleed in een felpaarse zijden slipjurk wist ze haar fans direct te betoveren. Deze modekeuze deed denken aan de mooiste looks uit het supermodeltijdperk, een mix van sensualiteit en eenvoud. De foto's die ze op Instagram plaatste, roepen herinneringen op aan de oogverblindende beginjaren van het model in de jaren 90 – een decennium waarin de slipjurk de rode lopers en tijdschriftcovers domineerde.

Een dubbele uitstraling, ergens tussen elegantie en natuurlijkheid in.

Voor de rest van de fotoshoot ruilde Cindy Crawford haar zijden jurk in voor een veel meer ontspannen outfit: een witte gebreide trui, ingestopt in een high-waisted, verwassen jeans. Deze terugkeer naar een casual-chique stijl illustreert perfect de balans die ze altijd heeft weten te vinden tussen verfijning en toegankelijkheid. Of ze nu haar kenmerkende volumineuze föhnkapsel droeg of haar haar los liet vallen, het supermodel straalde met een prachtige make-up, die de Californische stijl weerspiegelde die ze al decennia lang belichaamt.

Kortom, Cindy Crawford koos ervoor om haar verjaardag te vieren zoals ze haar carrière heeft geleefd: met elegantie, moderniteit en een vleugje nostalgie. Door haar verjaardag in een levendige paarse outfit te vieren, geeft ze een duidelijke boodschap af: charisma kent geen houdbaarheidsdatum – mocht iemand daar nog aan twijfelen.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
Article précédent
Millie Bobby Brown, 22 jaar oud, plaatst een persoonlijke foto die reacties uitlokt.
Article suivant
Op 50-jarige leeftijd doorbreekt Charlize Theron haar stilte over "onaanvaardbaar gedrag" in Hollywood.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Met haar "kattenogen" weet deze zangeres haar fans te betoveren.

Met haar katachtige ogen, geaccentueerd door een streepje eyeliner, betovert Daniela Avanzini, lid van de Amerikaanse meidenband Katseye,...

Op 50-jarige leeftijd doorbreekt Charlize Theron haar stilte over "onaanvaardbaar gedrag" in Hollywood.

Charlize Theron blikt terug op haar Hollywoodcarrière en hekelt "onaanvaardbaar gedrag" dat ze vandaag de dag niet meer...

Millie Bobby Brown, 22 jaar oud, plaatst een persoonlijke foto die reacties uitlokt.

Millie Bobby Brown groeit steeds meer op in de schijnwerpers. Om haar verjaardag te vieren, deelde de Britse...

Dit model laat haar persoonlijkheid zien op de catwalk en weet de sociale media te boeien.

Tijdens de afgelopen New York Fashion Week trok een expressieve performance op de catwalk de aandacht van een...

Na haar optreden wordt deze zangeres online aangevallen vanwege haar gewicht.

Voormalig iconisch lid van de Amerikaanse meidenband Fifth Harmony, Lauren Jauregui, wordt geconfronteerd met een golf van online...

Voor haar verjaardag kiest Paris Hilton voor een "strand-Barbie"-look.

De Amerikaanse zakenvrouw en mediapersoonlijkheid Paris Hilton vierde haar 45e verjaardag op 17 februari 2026 op een droomstrand...

© 2025 The Body Optimist