Na haar optreden wordt deze zangeres online aangevallen vanwege haar gewicht.

Léa Michel
Voormalig iconisch lid van de Amerikaanse meidenband Fifth Harmony, Lauren Jauregui, wordt geconfronteerd met een golf van online haat na haar optreden tijdens het carnaval in Rio. De zangeres, bekend om haar energieke podiumpresentatie en haar inzet voor body positivity, krijgt te maken met giftige vrouwenhaat vermengd met kritiek op haar lichaam, waardoor een feestelijk moment verandert in een discriminerende controverse.

Een krachtige en verontrustende performance.

Tijdens het carnaval van Rio de Janeiro zette Lauren Jauregui de show op het podium met een strakke outfit en gewaagde choreografie, waarbij ze haar lichaam gebruikte als instrument voor totale zelfexpressie. Deze artistieke vrijheid veranderde helaas al snel in een nachtmerrie op sociale media: "Je herkent haar niet", "Ze is enorm!" Deze aanvallen doen denken aan de bodyshaming waar artiesten zoals de Canadees-Portugese singer-songwriter Nelly Furtado mee te maken kregen.

Deze opmerkingen gaan niet alleen over haar gewicht of figuur: ze vallen haar aan als persoon, haar talent, haar recht om er te zijn. Het is een mix van fatfobie en seksisme die verbaal geweld tegen vrouwen normaliseert die niet voldoen aan de ultradunne normen die Ozempic promoot of aan de huidige modetrends.

De ontkenning van een nog steeds intolerante samenleving

In een context waarin body positivity terrein leek te winnen, benadrukken deze reacties de kwetsbaarheid van vooruitgang. Gabrielle Deydier, auteur van het boek "On achève bien les grosses" (We maken een einde aan dikke vrouwen), legt uit: de zichtbaarheid van niet-normatieve lichamen neemt toe, maar haat blijft bestaan, vooral wanneer een vrouw met een maatje meer het aandurft om vol zelfvertrouwen op te treden. Lauren, een biseksuele activiste, is het doelwit geworden van deze intersectionele aanvallen. Gelukkig ontstaat er een tegenoffensief: fans en internetgebruikers verdedigen haar fel, noemen haar een "koningin" en veroordelen deze "misogyne absurditeiten".

Een kunstenaar die weigert het zwijgen opgelegd te krijgen.

Lauren Jauregui, met haar hese, rijpe stem die ze ontdekte bij The X Factor, heeft altijd tegenslagen omgezet in kracht – van Fifth Harmony tot haar maatschappelijk bewuste solocarrière. In deze storm belichaamt ze verzet: haar lichaam is geen gebrek, maar een statement. Deze kritiek, verre van haar te breken, onderstreept de dringende noodzaak van een debat over fatfobie, dat nog lang niet is uitgeroeid in de muziekindustrie en daarbuiten.

Uiteindelijk legt de zaak-Lauren Jauregui de kloof bloot tussen inclusieve retoriek en de harde realiteit van sociale media. Wanneer zullen we een situatie zien waarin kunstenaars worden beoordeeld op hun kunst, en niet op hun gewicht? Haar moed in het licht van intersectionele fatfobie is inspirerend: het is door compromisloos de ruimte in te nemen dat verandering wordt bereikt.

