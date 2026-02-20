Op 50-jarige leeftijd doorbreekt Charlize Theron haar stilte over "onaanvaardbaar gedrag" in Hollywood.

Charlize Theron blikt terug op haar Hollywoodcarrière en hekelt "onaanvaardbaar gedrag" dat ze vandaag de dag niet meer zou tolereren. In een recent interview met AnOther magazine spreekt de Zuid-Afrikaans-Amerikaanse actrice, producente en model openhartig over het seksisme in de industrie, haar behoefte om de controle terug te winnen en hoe ze haar beroep nu benadert.

Een bevrijde stem

Charlize Theron vertelt over de vernederingen en het gebrek aan respect die ze op de set heeft ervaren, vanaf haar beginjaren als model en later als actrice. Ze beschrijft audities, filmopnames en fotosessies waar sommige regisseurs of fotografen een agressieve of opdringerige houding aannamen, gedrag dat ze nu "niet langer tolereert". Zo vertelt ze bijvoorbeeld dat ze onlangs een fotograaf moest terechtwijzen die haar zonder waarschuwing aanraakte onder het voorwendsel haar kleding recht te zetten, een gebaar dat ze nu weigert te accepteren.

Van de "trofee" naar de vrouw die de keuze maakt.

Charlize Theron legt ook uit dat in de jaren negentig de enige manier om "het te maken" vaak betekende dat je de rol van decoratieve vrouw moest accepteren. Ze vertelt hoe actrices om haar heen drie films maakten voordat ze als "wegwerpbaar" werden beschouwd, wat haar al vroeg aan het denken zette over een "strategie voor een lange carrière". Haar obsessie, zegt ze, was om de industrie te verrassen en te bewijzen dat er "meer" schuilging achter het blonde imago dat op haar werd geprojecteerd: "Ik ben een volwassen vrouw. Ik wil enige controle hebben over mijn eigen artistieke lot."

Produceren om de controle terug te winnen

Charlize Theron benadrukt hoe belangrijk het was om zo'n 25 jaar geleden producent te worden, in een tijd waarin actrices in die rol niet echt serieus werden genomen. Gefascineerd door de aspecten achter de schermen van het filmmaken, wilde ze overal bij betrokken zijn: regisseurs kiezen, schrijven, monteren, acteurs regisseren, om, zoals ze het zelf zegt, "een beetje controle" te hebben over haar eigen artistieke lot. Ze legt uit dat ze haar werk nu in twee delen ziet: de "kwetsbare en gevoelige" actrice, en de producent die die kwetsbaarheid beschermt en de kwaliteit van films bewaakt vanuit een afstand van 9000 meter.

Ouder worden, weerstand bieden en de status quo blijven uitdagen.

Charlize Theron weigert bang te zijn voor ouder worden, hoewel ze de fysieke uitdagingen erkent die actiefilms met zich meebrengen, zoals haar aankomende film "Apex". Ze vertelt hoe ze haar lichaam tot het uiterste heeft gedreven en de film zelfs heeft afgemaakt met verwondingen die een operatie vereisten, maar zonder haar streven naar authenticiteit en realisme uit het oog te verliezen. Voor haar is de uitdaging, in het tijdperk van AI en contentstandaardisatie, om werken te blijven creëren die uitdagen, concentratie vereisen en vrouwen in al hun emotionele complexiteit portretteren, ver verwijderd van clichés en geruststellende stereotypen.

Uiteindelijk gebruikt Charlize Theron haar platform om zich uit te spreken over iets waar velen lange tijd over hebben gezwegen: het alledaagse geweld in Hollywood, de druk die op vrouwen wordt uitgeoefend en hun behoefte om de controle over hun eigen verhaal terug te winnen. Door haar openhartigheid, haar toewijding als producent en haar rolkeuze heeft ze zich meer dan ooit gevestigd als een belangrijke stem in de hedendaagse cinema.