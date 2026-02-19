Dit model laat haar persoonlijkheid zien op de catwalk en weet de sociale media te boeien.

Tijdens de afgelopen New York Fashion Week trok een expressieve performance op de catwalk de aandacht van een veel breder publiek dan alleen modefans. Model Summer Dirx viel op door haar zelfverzekerde uitstraling, die viraal ging op sociale media. Hoewel stijltrends altijd onderwerp van discussie zijn, was het haar podiumpresentatie die reacties uitlokte van zowel internetgebruikers als professionals uit de mode-industrie.

Een aanpak die verder gaat dan de conventies.

Summer Dirx trok alle aandacht tijdens de 7 For All Mankind herfst/winter 2026/2027 show op New York Fashion Week. Wat de gemoederen bezighield, waren niet alleen de kledingstukken – geïnspireerd op de esthetiek van de jaren 2000 – maar vooral de manier waarop ze die op de catwalk droeg.

Video's van haar energieke en zelfverzekerde loopje verspreidden zich snel online en werden talloze keren gedeeld, met enthousiaste reacties als resultaat. Gebruikers prezen haar "echte loopje met persoonlijkheid", in tegenstelling tot de meer neutrale looks die vaak te zien zijn op hedendaagse modeshows.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door @summerdirx

Een interpretatie geïnspireerd door de jaren 2000.

De aanpak van Summer Dirx is duidelijk geïnspireerd op de stijl van iconische modellen uit de jaren 2000, een tijdperk waarin attitude op de catwalk een integraal onderdeel van de show was. Tijdens deze modeshow toonde ze een meer theatrale loopstijl, soms omschreven als een "rommelige meidenloop uit de jaren 2000", die deed denken aan de toonaangevende figuren uit die tijd, maar tegelijkertijd een speelse en provocerende energie uitstraalde.

In een interview met Vogue legde Summer Dirx uit dat ze geen specifieke instructies had gekregen om op deze manier te lopen: ze liet zich inspireren door de sfeer, de muziek en de Y2K-esthetiek van de show om een persoonlijke en expressieve benadering te creëren.

Een aanwezigheid die internetgebruikers fascineert.

Videofragmenten van haar optreden werden massaal gedeeld op TikTok, Instagram en andere sociale media, wat duizenden reacties opleverde. Sommigen prezen "haar zelfvertrouwen en creativiteit" en merkten op dat "dit type persoonlijkheid soms ontbreekt in de modellenwereld". Anderen spraken van "een vleugje nostalgie" naar een meer flamboyante periode op de catwalk.

Deze viraliteit toont het groeiende belang aan van sociale media voor de manier waarop modetrends tegenwoordig worden waargenomen: een unieke aanpak kan snel een gespreksonderwerp worden dat veel verder reikt dan de professionele wereld.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door @summerdirx

Wat de mode-industrie zegt

De hype rond Summer Dirx maakt deel uit van een bredere trend waarbij modellen niet langer simpelweg "anonieme kledinghangers" zijn. Hun persoonlijkheid, hun uitstraling en zelfs hun unieke eigenschappen worden nu gewaardeerd als essentiële elementen in de verhalen die de collecties vertellen.

In de huidige context, waarin de mode ernaar streeft zich opnieuw te verbinden met verschillende esthetische stromingen en haar codes te vernieuwen, onthult de impact van een sterke attitude op de catwalk een evolutie in de verwachtingen: het publiek wil de opkomst zien van uitgesproken persoonlijkheden, die in staat zijn een verhalende dimensie aan de shows toe te voegen.

Summer Dirx liep uiteindelijk niet alleen over de catwalk; ze bracht een vorm van expressie en karakter terug die velen voorgoed achterhaald achtten. Haar catwalkoptreden, dat viraal ging, onderstreept het groeiende belang van persoonlijkheid in de modellenwereld. Of het nu een terugkeer naar de Y2K-invloeden is of een teken van een meer menselijke mode, haar verschijning zal ongetwijfeld een van de hoogtepunten van deze Fashion Week blijven.