Search here...

Dit 71-jarige model laat haar figuur zien en straalt in de zon.

Julia P.
@christiebrinkley/Instagram

Het Amerikaanse model, actrice en schrijfster Christie Brinkley verbluft haar fans door te verschijnen in de zon op de Turks- en Caicoseilanden (een Brits overzees gebied), in een felrode outfit die haar levensvreugde en zelfvertrouwen benadrukt.

Een 71 jaar oud zonne-energie-icoon

Om 2026 goed te beginnen, geniet Christie Brinkley duidelijk van een droomvakantie op witte zandstranden, die ze met haar volgers deelt in een kort, vrolijk filmpje. Ze verschijnt in een felrode outfit die om haar nek is gebonden, versierd met zilveren ringen aan de bandjes en een diepe decolleté.

Met haar haar wapperend in de wind en een glimlach op haar lippen draait ze zich om om zowel haar outfit als de dromerige omgeving te laten zien: turquoise water, weelderige vegetatie en gouden licht aan het einde van de dag, alles begeleid door zachte muziek.

Een uitgesproken retro elegantie

Deze flamboyante look maakt deel uit van een reeks zorgvuldig samengestelde outfits die ze sinds het begin van het jaar op haar vakantiebestemming showt. Slechts enkele dagen eerder poseerde Christie Brinkley al voor een spiegel versierd met schelpen en koraal, die ze in de loop van twintig jaar verblijf op het eiland geduldig heeft verzameld, gekleed in een uitgesproken retro-stijl zwarte outfit met een top en broek met hoge taille.

Ze werd onlangs ook gespot in een nauwsluitende, strapless, diep uitgesneden marineblauwe outfit, gecombineerd met een bedrukte blauwe sarong die om haar heupen was geknoopt, terwijl ze danste voor villa's met een regenboog op de achtergrond.

Christie Brinkley, moeder en al decennialang een iconische figuur in de mode, bewijst dat het mogelijk is om stralend, speels en stijlvol te blijven tot ver in je zeventiger jaren – mocht iemand daar nog aan twijfelen. Door haar lichaam, haar leeftijd en haar stijl volledig te omarmen, geeft Christie Brinkley vrouwen een inspirerende boodschap: het is niet alleen voor de jongeren, en je kunt je op elke leeftijd mooi en vrij in de zon voelen.

Julia P.
Julia P.
Ik ben Julia, een journaliste met een passie voor het ontdekken en delen van boeiende verhalen. Met een creatieve schrijfstijl en een scherp oog streef ik ernaar een breed scala aan onderwerpen tot leven te brengen, van actuele trends en maatschappelijke kwesties tot culinaire hoogstandjes en schoonheidsgeheimen.
Article précédent
Heidi Klum schittert op het strand in een jurk met kristallen.
Article suivant
"Ik ben geen blond dom blondje": dit icoon uit de jaren 2000 rekent af met de rest.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Ik ben geen blond dom blondje": dit icoon uit de jaren 2000 rekent af met de rest.

Paris Hilton, die lange tijd was gereduceerd tot een karikatuur van een "oppervlakkige jonge vrouw", neemt nu de...

Heidi Klum schittert op het strand in een jurk met kristallen.

Tijdens de opnames van het 20e seizoen van "Germany's Next Topmodel" toverde het Duitse supermodel Heidi Klum Venice...

"Iconisch," "verontrustend": Bella Hadids verschijning lokt reacties uit

Het Amerikaanse model Bella Hadid zorgde onlangs voor veel ophef tijdens de première van "The Beauty", de nieuwe...

"Te dik, te jong": Drew Barrymore spreekt zich op 50-jarige leeftijd uit tegen kritiek op haar lichaam.

Drew Barrymore, die op 7-jarige leeftijd internationale bekendheid verwierf met de film E.T. the Extra-Terrestrial, groeide op in...

Deze dame betovert met haar kanten outfit op de rode loper.

In slechts enkele weken heeft Hinaupoko Devèze zich ontpopt tot een sle फिगर in het sociale circuit. Ze...

"Ze ziet eruit als 20": Deze zangeres viert haar 30e verjaardag in stijl.

Jennie Kim, wereldwijd K-popicoon en lid van de K-pop meidengroep BLACKPINK, heeft een mijlpaal bereikt: haar 30e verjaardag,...

© 2025 The Body Optimist