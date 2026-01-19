Dit 71-jarige model laat haar figuur zien en straalt in de zon.

Het Amerikaanse model, actrice en schrijfster Christie Brinkley verbluft haar fans door te verschijnen in de zon op de Turks- en Caicoseilanden (een Brits overzees gebied), in een felrode outfit die haar levensvreugde en zelfvertrouwen benadrukt.

Een 71 jaar oud zonne-energie-icoon

Om 2026 goed te beginnen, geniet Christie Brinkley duidelijk van een droomvakantie op witte zandstranden, die ze met haar volgers deelt in een kort, vrolijk filmpje. Ze verschijnt in een felrode outfit die om haar nek is gebonden, versierd met zilveren ringen aan de bandjes en een diepe decolleté.

Met haar haar wapperend in de wind en een glimlach op haar lippen draait ze zich om om zowel haar outfit als de dromerige omgeving te laten zien: turquoise water, weelderige vegetatie en gouden licht aan het einde van de dag, alles begeleid door zachte muziek.

Een uitgesproken retro elegantie

Deze flamboyante look maakt deel uit van een reeks zorgvuldig samengestelde outfits die ze sinds het begin van het jaar op haar vakantiebestemming showt. Slechts enkele dagen eerder poseerde Christie Brinkley al voor een spiegel versierd met schelpen en koraal, die ze in de loop van twintig jaar verblijf op het eiland geduldig heeft verzameld, gekleed in een uitgesproken retro-stijl zwarte outfit met een top en broek met hoge taille.

Ze werd onlangs ook gespot in een nauwsluitende, strapless, diep uitgesneden marineblauwe outfit, gecombineerd met een bedrukte blauwe sarong die om haar heupen was geknoopt, terwijl ze danste voor villa's met een regenboog op de achtergrond.

Christie Brinkley, moeder en al decennialang een iconische figuur in de mode, bewijst dat het mogelijk is om stralend, speels en stijlvol te blijven tot ver in je zeventiger jaren – mocht iemand daar nog aan twijfelen. Door haar lichaam, haar leeftijd en haar stijl volledig te omarmen, geeft Christie Brinkley vrouwen een inspirerende boodschap: het is niet alleen voor de jongeren, en je kunt je op elke leeftijd mooi en vrij in de zon voelen.