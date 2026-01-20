Search here...

Op 60-jarige leeftijd is de verschijning van Elizabeth Hurley op de Malediven ronduit betoverend.

Julia P.
De Britse actrice, model en producente Elizabeth Hurley deelde onlangs via Instagram verschillende foto's van haar verblijf op de Malediven, waar ze genoot van een paradijselijke omgeving om het jaar 2026 in te luiden.

Een zonnige vakantie vol rust.

Op deze foto's is Elizabeth Hurley ontspannen en stralend te zien, genietend van de omringende natuur en de rust te midden van turquoise water en fijn zand. Ze vergezelde de beelden met een dankbaar bericht: "Oh mijn god... ik ben dol op de Malediven! Ik had het geluk een van de eerste gasten te zijn op dit nieuwe privé-eiland. We landden met een watervliegtuig rechtstreeks op onze eigen aanlegsteiger - een onvergetelijk verblijf, dankzij een fantastisch team. Wat een prachtige manier om 2026 te beginnen!" Volgens haar fans straalt Elizabeth Hurley een inspirerende sereniteit en vitaliteit uit.

Bewonderende reacties van internetgebruikers

De reacties onder het bericht stroomden binnen: "Nog steeds even stralend en elegant", "Het lijkt alsof de tijd geen vat op haar heeft", "Een energie en een glimlach die vreugde inspireren". Anderen prezen haar "positieve en zorgzame houding" en merkten op dat Elizabeth Hurley een gezonde visie op welzijn belichaamt: die van een vervulde, stralende vrouw die trouw is aan zichzelf.

Een veelbelovende start van het jaar.

De actrice deelde, samen met haar zoon Damian, verschillende foto's van deze idyllische vakantie, vol ontspanning en tijd met het gezin. Hoewel haar partner Billy Ray Cyrus niet op de foto's te zien is, reageerde hij wel op het bericht en gaf het een like, een subtiel teken van steun.

Elizabeth Hurley bewijst eens te meer dat elegantie en natuurlijkheid hand in hand gaan met zelfvertrouwen en levensvreugde. De Britse ster begint het nieuwe jaar met de perfecte balans tussen authenticiteit en dankbaarheid. Een zonnige – en serene – start van 2026.

Ik ben Julia, een journaliste met een passie voor het ontdekken en delen van boeiende verhalen. Met een creatieve schrijfstijl en een scherp oog streef ik ernaar een breed scala aan onderwerpen tot leven te brengen, van actuele trends en maatschappelijke kwesties tot culinaire hoogstandjes en schoonheidsgeheimen.
De kinderen van Uma Thurman en Ethan Hawke drukken hun stempel op de modeweek.
Zonder make-up en in pyjama zorgt Lindsay Lohan voor veel reacties online.

