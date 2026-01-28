Op 51-jarige leeftijd verrast Penélope Cruz met een kort kapsel.

De Spaanse actrice, model en ontwerpster Penélope Cruz zorgde onlangs voor opschudding tijdens de Chanel Haute Couture lente/zomer 2026 show, die plaatsvond tijdens de Paris Fashion Week (20-25 januari).

Een typisch Parijse look.

Penélope Cruz, bekend om haar lange, retro krullen die doen denken aan Hollywood, verraste iedereen met een kort kapsel: een "toused lob", een zachte, golvende bob die tot op haar schouders reikt. Als officieel ambassadrice van Chanel sinds 2018 had Penélope Cruz zich geen beter moment kunnen wensen om dit nieuwe kapsel te laten zien.

Haar nieuwe bobkapsel, licht warrig en met een zijpony, roept de moeiteloze charme van Parijse vrouwen op. Om de look compleet te maken, droeg de actrice een zwarte, open gebreide jurk van Chanel, gecombineerd met een bijpassend vest dat lichtjes open was gelaten. Haar stijl werd versterkt door verfijnde details van smaragden en diamanten, opvallende oorbellen en ingetogen zwarte accessoires: een mini-clutch en pumps met vierkante neuzen.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Penélope Cruz (@penelopecruzgr)

Een trouw icoon

Dit is niet de eerste keer dat de ster uit "Volver" schittert op de rode loper dankzij het Franse modehuis. Vorig jaar betoverde Penélope Cruz de Oscars in een engelachtige witte jurk, geïnspireerd op een ontwerp van Chanel uit 1992. Of ze nu het tweedpak opnieuw interpreteert of de klassiekers een nieuwe draai geeft, Penélope Cruz belichaamt perfect de tijdloze elegantie van Chanel.

In een interview met ELLE US legde ze uit dat ze niet langer bang is voor vragen over haar leeftijd: "Het is een prachtige mijlpaal, een moment om te vieren en dankbaar voor te zijn." Met dit nieuwe, kortere kapsel laat Penélope zien dat verandering op elke leeftijd een vorm van vrijheid kan zijn.

Kortom, Penélope Cruz heeft met haar mix van volwassenheid en moderniteit een opmerkelijke comeback gemaakt in de modewereld. Door te kiezen voor een zachte, zwierige bob, geeft ze een prachtig voorbeeld van zelfvertrouwen en stijl: soms is één knip met de schaar al genoeg om een hele look te transformeren.