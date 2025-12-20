Kim Kardashian onthult haar favoriete truc om (bijna) nooit meer een bh te hoeven dragen.

Kim Kardashian onthulde onlangs haar 'geheim' om ultra-laag uitgesneden topjes zonder bh te dragen, terwijl ze toch voldoende steun en elegantie bieden. Een slimme truc die je garderobe wel eens zou kunnen veranderen.

De hack die voor opschudding zorgt

In een video op Instagram deelde Kim Kardashian wat zij haar "wereldwijd favoriete truc" noemt om de illusie te wekken dat ze geen bh draagt. Haar geheime wapen? De Seamless Sculpt Deep Plunge Bodysuit, een corrigerende bodysuit met een zeer diepe halslijn. Volgens haar combineert dit kledingstuk ondersteuning en bedekking, terwijl het de indruk wekt van een natuurlijk ogende, vrije buste onder kleding. Ideaal voor tops of blazers met een "gedurfde" snit, omdat deze bodysuit geen zichtbare bandjes of beugels heeft die de vloeiende lijnen van het kledingstuk zouden kunnen verstoren.

Het lichaam waar iedereen het over heeft

Kim Kardashian laat een heel specifieke stijl zien: een bodysuit van haar eigen merk Skims, ontworpen om onzichtbaar te blijven en tegelijkertijd subtiel het silhouet te accentueren. De voorkant is licht van gewicht om ongemak te voorkomen, terwijl de achterkant verschillende draagopties biedt: rechte bandjes zoals bij een tanktop of een halternek voor meer ondersteuning. In haar video draagt Kim Kardashian de bodysuit onder een blazer, waardoor een diepe V-hals ontstaat die tot ver onder de lijn van een traditionele bh reikt. Het "geen bh"-effect is direct, elegant en natuurlijk.

Hoe Kim het dagelijks draagt

Kim neemt geen genoegen met slechts één toepassing: ze laat zien dat de bodysuit voor verschillende gelegenheden geschikt is.

Onder een getailleerde blazer, voor een diepe, maar perfect gecontroleerde halslijn.

Onder een zeer laag uitgesneden avondjurk, waar zelfs het kleinste randje van een bh de look kan verpesten.

Ze geeft echter wel aan dat sommige gelegenheden wellicht meer technische oplossingen vereisen, zoals tape of kleefsystemen, maar voor dagelijks gebruik geeft ze de voorkeur aan dit bodysuit vanwege het comfort en de eenvoud. Ze geeft zelfs toe dat ze het aan haar vriendinnen heeft aanbevolen, die het waarderen dat ze zeer onthullende outfits kunnen dragen met behoud van perfecte ondersteuning.

Een must-have voor de feestdagen?

Met zijn "geen bh"-effect, gestroomlijnde silhouet en gewaagde halslijnen is deze bodysuit een veelzijdig en praktisch kledingstuk. Zowel los gedragen als onder een blazer, kun je er zelfs met de meest gewaagde snitten mee experimenteren zonder in te leveren op comfort of ondersteuning.

Het is echter belangrijk om één belangrijke waarheid te onthouden: niemand hoeft een perfect ondersteunde of gevormde buste te hebben om zich mooi en zelfverzekerd te voelen. Sommige mensen kiezen ervoor om helemaal geen bh te dragen, of geen corrigerend bodysuit, en dat is helemaal prima. Elk lichaam is op zijn eigen manier mooi, en de illusie van 'perfectie' die sommige kledingstukken creëren, is optioneel, niet verplicht.

Kortom, Kim Kardashians Seamless Sculpt Deep Plunge Bodysuit is een handige truc voor vrouwen die graag een diep decolleté willen zonder gedoe. De echte les is echter dat mode zich aan jou moet aanpassen, niet andersom. Of je nu Kims trucje volgt of je buste de vrije loop laat, het belangrijkste is dat je je goed voelt in je eigen huid.