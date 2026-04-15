"Meer dan 50.000 euro?": De kosten van de cosmetische ingrepen van deze influencer schokken internetgebruikers.

Een video van influencer @vulporiaa zorgde voor veel reacties nadat ze de kosten van haar cosmetische ingrepen besprak. Veel internetgebruikers reageerden op het bedrag dat ze noemde, namelijk meer dan 50.000 euro.

In een bericht met reality-tv-ster Patrick Fuhrer nodigt influencer @vulporiaa internetgebruikers uit om de totale kosten van haar cosmetische ingrepen te raden. De video, met het onderschrift "Ik laat jullie raden", genereerde al snel talloze reacties. Sommige gebruikers gaven schattingen van meer dan 50.000 euro, wat de nieuwsgierigheid naar de kosten van cosmetische ingrepen illustreert.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door 7 (@vulporiaa)

Een trend die door sociale media is versterkt.

Steeds meer contentmakers kiezen ervoor om openlijk te praten over hun ervaringen met cosmetische chirurgie. Volgens de American Society of Plastic Surgeons is de vraag naar bepaalde cosmetische ingrepen de afgelopen jaren toegenomen, met name onder invloed van sociale media.

Sociale mediaplatforms helpen inderdaad om persoonlijke ervaringen zichtbaar te maken die voorheen minder openbaar werden gedeeld. Volgens een studie gepubliceerd in het Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology kan blootstelling aan content over uiterlijk de perceptie van het lichaamsbeeld beïnvloeden.

De video die influencer @vulporiaa plaatste, illustreert uiteindelijk hoe sociale media bijdragen aan de trivialisering en enscenering van cosmetische chirurgie, terwijl ze tegelijkertijd de nieuwsgierigheid – zelfs fascinatie – van internetgebruikers voor deze soms kostbare transformaties aanwakkeren. Naast het financiële aspect is het vooral de zichtbaarheid van deze praktijken en hun geleidelijke normalisering in online content die vragen oproept en de wisselwerking tussen individuele vrijheid, de invloed van digitale trends en veranderende schoonheidsidealen benadrukt.