"Het staat haar niet": Rachel Zeglers look op de rode loper verdeelt internetgebruikers.

Julia P.
De Amerikaanse actrice en zangeres Rachel Zegler maakte een opvallende verschijning op de rode loper van de Las Culturistas Culture Awards 2026, die plaatsvonden in het United Theater in Los Angeles. Voor deze ceremonie, die culturele hoogtepunten in het zonnetje zette, koos ze voor een grafische zwart-witte outfit. Deze keuze werd op sociale media met gemengde reacties ontvangen.

Een opvallende look en een make-over in de stijl van het oude Hollywood.

Rachel Zegler droeg een witte rok, het middelpunt van haar outfit, gecombineerd met een zwarte gebreide top. Deze cropped top, met brede bandjes en een gestructureerde halslijn, voegde een minimalistische touch toe, terwijl de rok het geheel dimensie en een rode-loper-uitstraling gaf. Voor haar kapsel koos de actrice voor tijdloze elegantie: glad, glanzend bruin haar, met een zijscheiding en over één schouder gedrapeerd, in een "old Hollywood"-stijl.

De meningen zijn verdeeld.

In de reacties prezen sommige internetgebruikers de elegantie van de zwart-witcombinatie en de verfijning van het kapsel, en beoordeelden het resultaat als "chic en stijlvol". Anderen vonden echter dat deze stijl Rachel Zegler minder goed stond en vatten hun mening samen met opmerkingen als "het staat haar niet".

Laten we niet vergeten dat modevoorkeuren subjectief zijn en dat het onacceptabel is om het uiterlijk van vrouwen – of wie dan ook – te beoordelen of te kleineren. Iedereen is vrij om zich te kleden zoals hij of zij wil, zonder ongepaste opmerkingen over hun lichaam of uiterlijk te hoeven verdragen. De bekendheid van Rachel Zegler rechtvaardigt geen kritiek die vanachter een scherm wordt geuit.

De look van Rachel Zegler heeft uiteenlopende reacties opgeroepen bij zowel liefhebbers van deze minimalistische esthetiek als minder overtuigde internetgebruikers. Zoals altijd blijven modevoorkeuren een kwestie van persoonlijke smaak – zonder dat dit een rechtvaardiging is voor commentaar op het uiterlijk of de lichaamsbouw van de betrokkenen.

Ik ben Julia, een journaliste met een passie voor het ontdekken en delen van boeiende verhalen. Met een creatieve schrijfstijl en een scherp oog streef ik ernaar een breed scala aan onderwerpen tot leven te brengen, van actuele trends en maatschappelijke kwesties tot culinaire hoogstandjes en schoonheidsgeheimen.
"Ik heb mijn dertiger jaren besteed aan de zorg voor anderen": deze actrice deelt op 40-jarige leeftijd haar nieuwe levensfilosofie.

