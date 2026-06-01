In Saint-Tropez brengt model Bella Hadid het haken weer terug in de mode.

Haken ontpopt zich als een van de must-have modetrends van zomer 2026. In Saint-Tropez geeft het Amerikaanse model Bella Hadid daar een nieuw voorbeeld van: tijdens een dag aan boord van een jacht koos ze voor een roze gehaakte strandoutfit, waarmee ze de interesse in deze ambachtelijke techniek nieuw leven inblaast.

Haken, de belangrijkste trend van de zomer.

Het pronkstuk van deze dag in Saint-Tropez was een roze gehaakt tweedelig badpak, waarvan de details getuigen van ware vakmanschap. Van dichtbij is een subtiel zigzagpatroon langs de tailleband te zien, terwijl kleine witte gehaakte strikjes het topje sieren.

Witte bloemenversieringen maken deze look compleet en sluiten perfect aan bij de romantische esthetiek die momenteel erg in de mode is. Om de look af te maken, droeg Bella Hadid een oversized overhemd met kraag en koos ze voor een smalle zwarte zonnebril: een manier om strandkleding als alledaags kledingstuk te dragen.

Een design strandgarderobe

In haar posts heeft Bella Hadid verschillende outfits laten zien. Zo droeg ze een hooggesloten badpak van Emilio Pucci, versierd met een geometrisch patroon in rode, oranje en bruine tinten, afgewerkt met een gegolfde zoom. Ook te zien waren een staalblauw badpak van Miyake Design Studio en een wit, gegolfd ensemble van Some Bodee. Wat accessoires betreft, bleef het Amerikaanse model trouw aan haar voorliefde voor gouden sieraden, aangevuld met een roze diamanten ring van Shay.

Een Tropeziaans intermezzo

Deze foto's zijn genomen tijdens een verblijf aan de Franse Rivièra, waar Bella Hadid geniet van de zon aan boord van een jacht met haar dierbaren, waaronder haar broer Anwar en haar moeder Yolanda Hadid. IJskoffie in de hand, ochtendzwemmen, ontspannende momenten met vrienden: het model deelde een relaxte zomervakantie, kort na haar verschijning op het filmfestival van Cannes, waar ze al een sterke indruk had gemaakt met haar modekeuzes.

Met deze zomergarderobe bevestigt Bella Hadid de grote comeback van haken, een techniek die lange tijd voorbehouden was aan ambachtelijke ambachten en nu is heroverd door de hedendaagse mode. Tussen ingewikkelde breisels, delicate knopen en een levendig kleurenpalet heeft ze een reeks looks gecreëerd die deze zomer ongetwijfeld menig strandgarderobe zullen inspireren.