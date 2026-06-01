Zangeres Zara Larsson blaast op een boot een kleurrijke haartrend nieuw leven in.

Léa Michel
@zaralarsson / Instagram

De Zweedse zangeres Zara Larsson bevestigt haar status als beauty-icoon. In een reeks foto's die ze op haar Instagram-account deelde, waaronder een omslagfoto van haar op een boot, bracht ze een opvallende haartrend weer onder de aandacht: dunne neonkleurige strepen in blond haar. Deze kenmerkende look inspireert nu al haar miljoenen volgers.

Neonkleurige strepen in blond haar

Het meest opvallende detail op deze foto: fijne gekleurde strengen in heldere roze, gele en oranje tinten, verweven met lang, natuurlijk blond haar dat licht vochtig is, alsof het net uit het zwembad komt. Deze neonkleurige strengen zijn verre van klassieke highlights en geven een speelse, zomerse touch. De techniek, waarbij tijdelijke gekleurde extensions of draden worden toegevoegd, is aantrekkelijk vanwege de eenvoud: het kan worden aangebracht en verwijderd zonder de natuurlijke haarkleur aan te tasten.

Een trend die de zanger al heeft overgenomen.

Deze kleurrijke strepen zijn niets nieuws voor Zara Larsson. Al maanden experimenteert ze met haar haar: roze extensions op maat, glinsterende lokken, kleurrijke clips... allemaal verwijzingen naar een pop-esthetiek die doet denken aan festivals en de mode van de jaren 2000, die momenteel een comeback maakt. Op deze nieuwe foto combineert Zara Larsson haar strepen met bijpassende accessoires, zoals neonkleurige kralenarmbanden en een schelpketting, voor een samenhangende look tot in de kleinste details.

Een veelbelovende artiest

Los van de stijl, komt deze publicatie op een bijzonder succesvol moment voor Zara Larsson. Ze werd op zeer jonge leeftijd ontdekt en bracht haar vijfde album, "Midnight Sun", uit, dat lovende kritieken ontving. In 2026 verdiende ze haar eerste Grammy Award-nominatie voor Best Dance/Pop Performance. Ze promoot het album met een internationale tournee. Haar Instagram-account, dat miljoenen volgers heeft, is een verlengstuk geworden van deze kleurrijke en levendige wereld.

Met haar neonkleurige highlights bevestigt Zara Larsson een makkelijk te volgen haartrend die perfect is voor de warmere maanden. Ze combineert een knipoog naar de jaren 2000 met een festivalvibe en tovert een simpele boottocht om tot een bron van beauty-inspiratie. Precies wat je nodig hebt om je eigen haar wat kleur te geven nu de zomer eraan komt.

Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
In Saint-Tropez brengt model Bella Hadid het haken weer terug in de mode.

