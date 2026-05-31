Simone Ashley ziet er stralend uit in een trendy strandoutfit.

De Britse actrice van Indiase afkomst, Simone Ashley, deelde op Instagram een reeks zonnige foto's in twee ultratrendy zomeroutfits. Deze verschijning bevestigt de groeiende modebewustheid van de ster uit "The Devil Wears Prada 2".

Een veelbesproken verschijning in de zomer.

Simone Ashley maakte gebruik van de hittegolf die momenteel Groot-Brittannië teistert om samen met een vriendin te ontspannen in het park. Op foto's die ze op haar Instagram-account deelde, poseert ze eerst in een felgroene bikini en vervolgens in een opvallende, levendige gele outfit.

Met een cocktail in de hand, een zonnebril op en een brede glimlach: Simone Ashley belichaamt op natuurlijke wijze de kunst van het zomerse leven in een typisch Engelse, landelijke omgeving. De reacties stroomden binnen onder de post, waarin haar volgers haar stralende uitstraling en zelfvertrouwen prezen, waarmee ze iedereen betoverde.

Een traject gedreven door een vroege roeping.

Achter dit stralende beeld schuilt een kunstenaar met een weloverwogen carrière. Simone Ashley, geboren uit Indiase ouders die tot de eerste generatie immigranten in het Verenigd Koninkrijk behoorden, groeide op in een gezin waar de academische cultuur een belangrijke plaats innam; haar moeder was accountant en haar vader apotheker.

Toch ontdekte ze al op zeer jonge leeftijd een andere roeping. Vanaf haar zesde nam ze haar eerste zanglessen en begreep ze dat haar pad artistiek zou zijn. "Ik schreef mijn dromen op in mijn dagboek, of in brieven die ik aan mezelf richtte. Voor mij was het een feit. Ik wilde nooit een kleiner leven leiden. Het was niet de vraag 'of', maar 'wanneer'. Ik wist dat ik het kon bereiken," vertelde ze onlangs aan The Times.

Van modelbouw tot Londense boards.

Om haar toneelstudie te bekostigen, probeerde Simone Ashley eerst haar geluk in de modellenwereld. "Al sinds ik klein was, deed ik er alles aan om iets te krijgen als ik het wilde. Ik nam een paar modellencontracten aan om mijn rekeningen te betalen, en zo kreeg ik voet aan de grond in de acteerwereld", vertelde ze aan Harper's Bazaar. Vervolgens bracht ze twee jaar door aan de Redroofs School for the Performing Arts voordat ze zich inschreef bij het prestigieuze ArtsEd London, waar ze een diploma in musicaltheater behaalde. Dit werd gevolgd door haar eerste, zij het bescheiden, rollen in Britse series zoals "Broadchurch", "Doctors" en "Casualty".

Van Netflix naar “The Devil Wears Prada 2”

Het keerpunt kwam in 2019 toen Netflix haar een rol aanbood. Drie jaar later kreeg Simone Ashley de hoofdrol in het tweede seizoen van "Bridgerton", waarin ze Kate Sharma speelde, een van de meest memorabele heldinnen van de door Shondaland geproduceerde serie.

En in mei 2026 ging een droom in vervulling: ze speelde Amari, de nieuwe assistente van de formidabele Miranda Priestly (Meryl Streep), in "The Devil Wears Prada 2", die op 1 mei in de bioscopen verscheen. Een rol op het lijf geschreven voor deze modefanaat, van wie elk publiek optreden – van rode lopers tot Instagramfoto's – nu minutieus gepland lijkt te zijn als een fotoshoot.

Te midden van de hittegolf, kleurrijke outfits en haar rijzende ster bevestigt Simone Ashley met deze nieuwe foto's haar plek tussen de meest gevolgde gezichten van haar generatie. Een momentopname van de zomer die ongetwijfeld een voorbode is van een zomer in 2026 vol zonneschijn én ambitieuze projecten.