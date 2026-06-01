"Ik heb mijn dertiger jaren besteed aan de zorg voor anderen": deze actrice deelt op 40-jarige leeftijd haar nieuwe levensfilosofie.

De Amerikaanse actrice Sasheer Zamata begint vol sereniteit aan een nieuw hoofdstuk in haar leven. Aan de zijlijn van de première van de film "Masters of the Universe" sprak ze met People magazine over de lessen die ze in haar dertiger jaren heeft geleerd en de mentaliteit die ze de komende tien jaar hoopt te ontwikkelen.

De veertigste verjaardag is een mijlpaal die gekenmerkt wordt door rust.

Sasheer Zamata, die op 6 mei haar verjaardag vierde, zegt dat ze dit nieuwe decennium met sereniteit tegemoet treedt. "Ik voel me goed," vertelde ze, eraan toevoegend dat ze niet weet hoe "40 worden er eigenlijk uit zou moeten zien," maar dat ze vrede met zichzelf heeft. Om de gelegenheid te vieren, koos ze voor een reis naar Japan, waar ze verbleef in een blokhut midden in het bos en elke dag uitkeek over de rivier. Een vakantie die ze omschrijft als "bijzonder vredig en verkwikkend."

“Aan jezelf denken”: een nieuwe prioriteit

Toen haar werd gevraagd naar haar plannen voor de komende jaren, deelde Sasheer Zamata een persoonlijke reflectie. Ze heeft het gevoel dat ze een groot deel van haar dertiger jaren heeft besteed aan "het regelen van andermans zaken" en wil zich nu weer op zichzelf richten. "Dit jaar denk ik aan mezelf," vatte ze samen. Deze filosofie, die draait om zelfzorg zonder schuldgevoel, markeert volgens haar "een echte verandering in mijn denkwijze".

Creatieve projecten voor het komende decennium

Dit verlangen om tijd voor zichzelf te nemen, komt ook tot uiting in creatieve bezigheden. Sasheer Zamata, die zichzelf omschrijft als iemand die graag de handen uit de mouwen steekt, heeft een passie voor tuinieren en bloemschikken. Ze vertelt dat ze "eindelijk eens met de gedroogde bloemen" die ze verzamelt wil werken , "wil leren haken en haar Spaans wil verbeteren", een vaardigheid die ze "moeilijk" vindt. Al deze kleine projecten weerspiegelen een verlangen om het rustiger aan te doen en haar interesses te ontwikkelen.

Een druk filmprogramma

Op carrièregebied speelt Sasheer Zamata de hoofdrol in de nieuwe film "Masters of the Universe", waarin ze Suzie vertolkt, een collega van Adam, oftewel He-Man, gespeeld door de Britse acteur en zanger Nicholas Galitzine. De film, die naar verwachting op 5 juni in de bioscopen verschijnt, heeft ook rollen voor de Amerikaanse actrice en producente Camila Mendes, de Amerikaanse acteur en zanger Jared Leto, de Amerikaanse actrice Alison Brie, de Brits-Sierra Leonese acteur Idris Elba en de Amerikaanse actrice en comédienne Kristen Wiig.

Sasheer Zamata verwierf bekendheid dankzij het Amerikaanse sketchprogramma "Saturday Night Live", waar ze van 2014 tot 2017 deel van uitmaakte. Sindsdien heeft ze aan diverse projecten gewerkt, waaronder de series "Home Economics" en "Agatha All Along".

Door haar reflecties over het bereiken van de veertig te delen, laat Sasheer Zamata een vredige en compassievolle benadering van zichzelf zien. Tussen persoonlijke heroriëntatie, creatieve projecten en een drukke filmagenda illustreert ze een serene manier om een nieuw hoofdstuk in het leven te benaderen – een boodschap die veel verder reikt dan haar eigen ervaring.