Ze is 29 jaar oud en is dankzij haar unieke bedrijf al miljardair geworden.

De Braziliaanse Luana Lopes Lara schreef op slechts 29-jarige leeftijd geschiedenis door de jongste selfmade vrouwelijke miljardair te worden, aldus Forbes magazine. Als medeoprichter van Kalshi, een legaal online gokplatform, belichaamt ze een nieuwe generatie baanbrekende vrouwelijke ondernemers.

Van klassieke dans naar MIT: een buitengewone reis

Luana Lopes Lara werd geboren in Brazilië in een bescheiden gezin – haar moeder was wiskundelerares en haar vader ingenieur – en streefde aanvankelijk een carrière na als professioneel ballerina in Oostenrijk. Ze gooide echter het roer om en schreef zich in bij het prestigieuze MIT (Massachusetts Institute of Technology, een Amerikaans onderzoeksinstituut en universiteit gespecialiseerd in wetenschap en technologie), waar ze haar toekomstige zakenpartner, Tarek Mansour, ontmoette. Samen voltooiden ze een stage in de handel in New York, een ervaring die de inspiratie vormde voor Kalshi: een platform voor juridische voorspellingen voor gebeurtenissen in de echte wereld.

Kalshi: Wedden op actuele gebeurtenissen is legaal

Kalshi, opgericht in 2021, stelt gebruikers in staat te wedden op gebeurtenissen uit de echte wereld – zoals het weer, verkiezingen en de uitslag van de Oscars – via een infrastructuur die gereguleerd wordt door de CFTC (Commodity Futures Trading Commission). In slechts enkele maanden tijd kende het platform een explosieve groei: een vijfvoudige toename van het handelsvolume en een waardering van 11 miljard dollar. Luana en Tarek bezitten elk 12% van het bedrijf, wat neerkomt op een geschat vermogen van 1,3 miljard dollar.

Succes zonder erfelijkheid of netwerken.

Luana Lopes Lara had geen startkapitaal of bevoorrecht netwerk. Afkomstig uit een bescheiden milieu, baande ze zich een weg door verdienste, innovatie en visie. Kalshi revolutioneert de wereld van voorspellingsmarkten door ze toegankelijk te maken voor het grote publiek, waar ze voorheen alleen voorbehouden waren aan een financiële elite. Het succes van het platform nam een vlucht, met name na de Amerikaanse verkiezingen, die een enorme toename in registraties teweegbrachten.

Een icoon van zijn generatie, een symbool van een meer inclusieve techindustrie.

In 2025 komt Luana op de Forbes-lijst van rijkste mensen ter wereld, waarmee ze iconische figuren als de Amerikaanse ingenieur Lucy Guo (Scale AI) en zelfs zangeres Taylor Swift overtreft. Met Kalshi, 2 miljoen gebruikers en miljarden dollars aan transacties, wordt ze een rolmodel voor een hele generatie vrouwen in de techwereld. Haar reis – van het danspodium naar de top van de financiële wereld – belichaamt een nieuwe ondernemersvisie, ver verwijderd van de traditionele normen van het overgeërfde kapitalisme.

De carrière van Luana Lopes Lara laat op indrukwekkende wijze zien dat durf, nieuwsgierigheid en doorzettingsvermogen de regels voor succes kunnen herdefiniëren, zelfs in historisch gesloten sectoren. Door Kalshi op te bouwen op het snijvlak van technologie, financiën en regelgeving, creëerde Luana Lopes Lara niet alleen een bedrijf met een waarde van miljarden dollars; ze effende het pad voor een nieuwe, toegankelijkere en inclusievere manier van zakendoen.