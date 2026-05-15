In een schitterende jurk steelt Michelle Rodriguez de show op het filmfestival van Cannes.

Tijdens de vertoning ter ere van het 25-jarig jubileum van de "Fast & Furious"-saga, die plaatsvond als onderdeel van het 79e Filmfestival van Cannes (12-23 mei 2026), maakte Michelle Rodriguez een opvallende verschijning op de rode loper. De Amerikaanse actrice, scenarioschrijfster en filmproducente, een iconische figuur in de franchise sinds de allereerste film in 2001, koos voor een jurk van Paolo Sebastian. Het was een passende keuze voor de gelegenheid, die ze deelde met haar vaste tegenspeelsters, de Amerikaanse actrices Jordana Brewster en Meadow Walker.

Voor deze avond, die een eerbetoon was aan een van de meest iconische actiefilmsaga's, koos Michelle Rodriguez een creatie uit de herfstcollectie 2025 van de Australische ontwerper Paolo Sebastian. Het ontwerp bestond uit een strapless, gestructureerde top die volledig was versierd met kristallen die bij elke beweging het licht weerkaatsten. Het kledingstuk liep over in een luchtige tule rok, die eindigde in een lange sleep die een bijna theatrale dimensie aan de hele look gaf.

Een silhouet dat zowel romantisch als architectonisch was, en prachtig contrasteerde met het ruigere imago dat de actrice op het scherm neerzet in "Fast & Furious". Paolo Sebastian, bekend om zijn couturecreaties vol borduursels en spectaculaire sleepjes, is in slechts enkele jaren uitgegroeid tot een van de favoriete ontwerpers op de internationale rode loper. Met deze modekeuze op het Filmfestival van Cannes omarmt Michelle Rodriguez volledig de grootse traditie van zorgvuldig samengestelde Cannes-looks.

Michelle Rodriguez, een vaste bezoeker van de Croisette.

Dat de Amerikaanse actrice zo'n blijvende indruk heeft achtergelaten, komt mede doordat ze in de loop der jaren een vaste gast is geworden op het filmfestival van Cannes. Michelle Rodriguez, bekend om haar sterke persoonlijkheid en actierollen, verrast altijd door te kiezen voor extravagante jurken die contrasteren met haar imago op het scherm.

Deze dualiteit is juist een deel van haar charme: in Cannes omarmt ze een "couture-vrouwelijkheid" die scherp contrasteert met haar outfits op het scherm. Het bewijs, mocht dat nog nodig zijn, dat actrices in actiefilms alle facetten van mode kunnen verkennen zonder in een hokje geplaatst te worden. En deze look uit 2026, gekoppeld aan een symbolische gebeurtenis als het 25-jarig jubileum van "Fast & Furious", zal een van haar meest memorabele Cannes-momenten blijven.

Met haar met fonkelende kristallen bezette Paolo Sebastian-jurk, haar etherische tule sleep en haar eerbetoon aan 25 jaar van een cultfilm, leverde Michelle Rodriguez een van de meest memorabele verschijningen van deze 79e editie. Het is wederom een bewijs dat het Filmfestival van Cannes, meer dan ooit, de plek is waar mode en film samenkomen in hun meest spectaculaire vorm.